росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України, тому забезпечення стабільного мобільного зв’язку залишається одним із ключових пріоритетів.

Керівники Київстару, Vodafone та lifecell, а також представники ДТЕК розповіли про поточний стан підготовки мереж: скільки часу базові станції можуть працювати без світла, чому зникає мобільний інтернет і чи можливий повний блекаут.

Скільки часу мережі працюють автономно

Мобільні оператори провели масштабну модернізацію інфраструктури. Основний акцент зроблено на заміні застарілих свинцевих акумуляторів на сучасні літієві, які швидше заряджаються та мають значно більший ресурс роботи:

Vodafone Україна: 95% базових станцій обладнані новими батареями, що забезпечують до 10 годин автономної роботи у звичайному режимі;

lifecell: понад 94% мережі здатні працювати автономно до 10 годин за умови повного заряду;

Київстар: базові станції можуть працювати до 10 годин без електроенергії.

Зазначається, що 10 годин — це показник за нормальних умов. У реальності час роботи залежить від навантаження на мережу, температури повітря й часу на підзарядку між вимкненнями.

Чому мобільний інтернет зникає швидше, ніж дзвінки

Під час знеструмлень значна кількість абонентів одночасно переходить на мобільний інтернет, що призводить до перевантаження базових станцій. У таких умовах телефон може показувати наявність сигналу, однак обладнання не встигає обробляти трафік.

Голосові дзвінки та SMS мають найвищий пріоритет, оскільки є критичними для виклику екстрених служб і базового зв’язку. Мобільний інтернет, особливо у стандарті 4G, є значно енергоємнішим і швидше виснажує акумулятори обладнання.

Навантаження та холод як основні фактори ризику

Різке зростання споживання трафіку суттєво скорочує час роботи навіть найпотужніших акумуляторів. Коли в домівках зникає Wi-Fi, користувачі масово переходять на мобільний інтернет, і оператори фіксують збільшення навантаження у 3−4 рази.

Додатковий тиск на мережі створює національний роумінг: абоненти, які втрачають сигнал «рідного» оператора, підключаються до інших мереж.

Ситуацію ускладнюють часті та тривалі відключення електроенергії, за яких акумулятори не встигають повністю заряджатися, а також низькі температури, що знижують їхню ефективність.

Чи можливий повний блекаут

У ДТЕК оцінюють стан енергосистеми як складний, але контрольований. Система працює в умовах постійних пошкоджень, однак енергетики відпрацювали механізми швидкого реагування, координації бригад і використання резервних схем живлення.

Ризик тривалих знеструмлень напряму залежить від масштабів і точності нових атак. Наразі енергосистема здатна працювати в режимі тривалого воєнного навантаження, забезпечуючи першочергове живлення об’єктів критичної інфраструктури.

Державна підтримка стійкості мереж

Закріплено вимоги до автономності мобільних мереж. Сьогодні 100% базових станцій забезпечені акумуляторами з мінімальним часом роботи до 6 годин, а понад 30% станцій додатково обладнані генераторами, здатними підтримувати роботу більш як три доби.

Також запроваджено механізм об’єднання ресурсів: громади можуть за потреби підживлювати базові станції від генераторів комунальних підприємств.

Оператори закликають абонентів під час відключень електроенергії дотримуватися простих рекомендацій, щоб мережі могли працювати довше:

уникати перегляду відео, відеодзвінків і завантаження великих файлів;

надавати перевагу текстовим повідомленням і звичайним голосовим дзвінкам;

за можливості користуватися домашнім інтернетом.

Для стабільного доступу до інтернету під час тривалих знеструмлень провайдери рекомендують технологію xPON (оптоволокно). За умови підключення до xPON і живлення роутера та ONU-термінала від павербанка інтернет може працювати до 72 годин без електроенергії. Використання Wi-Fi зменшує навантаження на мобільні мережі та допомагає зберегти зв’язок.

