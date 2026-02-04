У скільки обійдеться встановлення інвертора в квартирі
Попит на інвертори в Україні стабільно зростає через регулярні відключення електроенергії. Ринок пропонує як базові рішення для окремих приладів, так і комплексні системи резервного живлення для житла та бізнесу.
Водночас кінцева вартість таких систем часто виявляється вищою, ніж очікують покупці, через супутні витрати.
Скільки коштує інвертор в Україні
На українському ринку нині можна виділити два основні сегменти:
- інвертори для окремих приладів (телевізор, газовий котел тощо). З урахуванням безперебійника та акумулятора їхня вартість становить близько $300;
- системи резервного живлення для квартир, будинків або нежитлових приміщень. Готові рішення коштують від $2 тис. і більше. Ціна залежить насамперед від потужності інвертора та місткості акумуляторів.
Серед найбільш популярних брендів на українському ринку — Deye, Luxpower, Victron, SMA. Водночас експерти наголошують: вища ціна бренду не завжди означає кращу якість. Ключовими факторами вибору вони називають гарантійні умови та наявність офіційного сервісного обслуговування в Україні.
Скільки коштує монтаж інвертора
Під час купівлі інвертора варто враховувати не лише вартість обладнання, а й монтаж та введення системи в експлуатацію.
Орієнтовні ціни на початок 2026 року:
- монтаж однофазної системи — близько $300;
- монтаж трифазної системи — $400−500;
- встановлення потужної системи для бізнесу (від 30 кВт) — від $500.
Додаткові витрати
У разі встановлення інвертора з акумуляторами в квартирі сам інвертор становить близько 70% вартості всієї системи. Решта витрат припадає на:
- компоненти захисту;
- комутаційні щити;
- кабелі та витратні матеріали.
Якщо інвертор встановлюють разом із сонячними панелями, до бюджету варто закладати ще +30−40% від вартості інвертора на панелі та кріплення. На кінцеву ціну також впливають тип даху та регіон встановлення.
Щоб підготувати для читачів реальні цифри та поради Finance.ua уважно вивчив ринок, проконсультувався з менеджером компанії «Правильне електроживлення» та приватним майстром-електриком. Детальніше про встановлення інвертора можна почитати в статті «Інвертор для квартири: як правильно обрати та скільки коштує під’єднати».
