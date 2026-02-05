Нова допомога на дитину: хто може отримати (умови) Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Допомога на дитину 7 тис.гривень

Українці з немовлятами можуть оформити нову державну фінансову допомогу.

Про це нагадує Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області.

Для цього необхідно зібрати спеціальний пакет документів та звернутися за її призначенням особисто чи дистанційно.

Кому надається

Матері або іншому законному представнику дитини (крім прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів та представників закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників), які фактично здійснюють догляд за дитиною до досягнення нею однорічного віку.

Додаткові умови

Допомога призначається з наступного дня після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами або виплати допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами до досягнення дитиною однорічного віку, якщо звернення за призначенням такої допомоги надійшло не пізніше ніж наступного після досягнення дитиною однорічного віку місяця.

Допомога призначається по місяць досягнення дитиною однорічного віку включно.

У разі коли станом на 1 січня 2026 р. дитині не виповнилося одного року, мати або інший законний представник дитини (крім прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів та представників закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників), які фактично здійснюють догляд за дитиною до досягнення нею однорічного віку, мають право з 1 січня 2026 р. отримувати допомогу для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку.

Перелік документів

• заява встановленої форми (ПКМУ 765).

• свідоцтво про народження дитини (у разі подання заяви опікуном).

• рішення про встановлення опіки (у разі подання заяви опікуном).

Способи звернення

• сервісний центр ПФУ.

• портал Дія.

• пошта.

• вебпортал електронних послуг ПФУ.

• мобільний додаток ПФУ.

Допомога також надається в рамках комплексної електронної публічної послуги «єМалятко».

Розмір допомоги

7000 гривень на кожну дитину, а починаючи з 2027 року — у розмірі, який встановлюється законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Для догляду за дитиною з інвалідністю, визначається із застосуванням коефіцієнта 1,5.

Довідка Finance.ua:

Нормативне регулювання:

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-XII;

Постанова КМУ від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» в редакції Постанови КМУ від 31.12.2025 № 1805 «Деякі питання надання державної допомоги сім’ям з дітьми».

