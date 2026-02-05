У «Дії» змінюють правила створення Дія. Підпису
У застосунку «Дія» змінюється алгоритм створення та використання «Дія.Підпису». Тепер для активації послуги обов’язковими умовами стануть наявність фізичного біометричного документа та підтримка технології NFC у смартфоні.
Про це повідомляє пресслужба «Дії».
Що змінюється в роботі Дія. Підпису
Нові правила запроваджують відповідно до оновлених стандартів безпеки. Замість фотоверифікації, яка застосовувалася раніше, дані користувача перевірятимуться шляхом зчитування інформації з електронного чипа біометричного документа через NFC.
Таким чином «Дія» звірятиме дані безпосередньо з ID-картки або закордонного паспорта.
Як створити Дія. Підпис за новими правилами
Щоб активувати Дія. Підпис, користувачеві необхідно виконати кілька кроків:
- у меню «Дія.Підпис» натиснути «Активувати»;
- відсканувати номер ID-картки або закордонного паспорта;
- прикласти документ до задньої панелі смартфона для зчитування через NFC;
- підтвердити особу за допомогою перевірки фото;
- створити новий 6-значний код.
Після активації через NFC процес підписання документів стане швидшим. Користувачам не потрібно буде проходити фотоверифікацію під час кожного використання підпису, достатньо ввести 6-значний код.
Що потрібно врахувати користувачам
У «Дії» звертають увагу на кілька важливих моментів:
- чинні Дія. Підписи залишаються дійсними, якщо підпис уже створено, він працюватиме до завершення строку дії;
- фізичний біометричний документ є обов’язковим. Для активації необхідно мати оригінал ID-картки, закордонного паспорта або біометричної посвідки;
- смартфон має підтримувати NFC.
Поділитися новиною
Також за темою
У «Дії» змінюють правила створення Дія. Підпису
Уряд запустив прийом заявок на бізнес-гранти та підтримку ветеранів
Подвійне оподаткування: як не платити податки двічі
Гранти до $5000 від People in Need Ukraine — як і хто може отримати
Податки за продаж авто, мотоцикла чи мопеда: що варто знати
Нова допомога на дитину: хто може отримати (умови)