У «Дії» змінюють правила створення Дія. Підпису

«Дія» звірятиме дані безпосередньо з ID-картки або закордонного паспорта.

У застосунку «Дія» змінюється алгоритм створення та використання «Дія.Підпису». Тепер для активації послуги обов’язковими умовами стануть наявність фізичного біометричного документа та підтримка технології NFC у смартфоні.

Про це повідомляє пресслужба «Дії».

Що змінюється в роботі Дія. Підпису

Нові правила запроваджують відповідно до оновлених стандартів безпеки. Замість фотоверифікації, яка застосовувалася раніше, дані користувача перевірятимуться шляхом зчитування інформації з електронного чипа біометричного документа через NFC.

Таким чином «Дія» звірятиме дані безпосередньо з ID-картки або закордонного паспорта.

Як створити Дія. Підпис за новими правилами

Щоб активувати Дія. Підпис, користувачеві необхідно виконати кілька кроків:

у меню «Дія.Підпис» натиснути «Активувати»;

відсканувати номер ID-картки або закордонного паспорта;

прикласти документ до задньої панелі смартфона для зчитування через NFC;

підтвердити особу за допомогою перевірки фото;

створити новий 6-значний код.

Після активації через NFC процес підписання документів стане швидшим. Користувачам не потрібно буде проходити фотоверифікацію під час кожного використання підпису, достатньо ввести 6-значний код.

Що потрібно врахувати користувачам

У «Дії» звертають увагу на кілька важливих моментів:

чинні Дія. Підписи залишаються дійсними, якщо підпис уже створено, він працюватиме до завершення строку дії;

фізичний біометричний документ є обов’язковим. Для активації необхідно мати оригінал ID-картки, закордонного паспорта або біометричної посвідки;

смартфон має підтримувати NFC.

