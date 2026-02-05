0 800 307 555
У «Дії» змінюють правила створення Дія. Підпису

Особисті фінанси
28
«Дія» звірятиме дані безпосередньо з ID-картки або закордонного паспорта.
У застосунку «Дія» змінюється алгоритм створення та використання «Дія.Підпису». Тепер для активації послуги обов’язковими умовами стануть наявність фізичного біометричного документа та підтримка технології NFC у смартфоні.
Про це повідомляє пресслужба «Дії».

Що змінюється в роботі Дія. Підпису

Нові правила запроваджують відповідно до оновлених стандартів безпеки. Замість фотоверифікації, яка застосовувалася раніше, дані користувача перевірятимуться шляхом зчитування інформації з електронного чипа біометричного документа через NFC.
Таким чином «Дія» звірятиме дані безпосередньо з ID-картки або закордонного паспорта.

Як створити Дія. Підпис за новими правилами

Щоб активувати Дія. Підпис, користувачеві необхідно виконати кілька кроків:
  • у меню «Дія.Підпис» натиснути «Активувати»;
  • відсканувати номер ID-картки або закордонного паспорта;
  • прикласти документ до задньої панелі смартфона для зчитування через NFC;
  • підтвердити особу за допомогою перевірки фото;
  • створити новий 6-значний код.
Після активації через NFC процес підписання документів стане швидшим. Користувачам не потрібно буде проходити фотоверифікацію під час кожного використання підпису, достатньо ввести 6-значний код.

Що потрібно врахувати користувачам

У «Дії» звертають увагу на кілька важливих моментів:
  • чинні Дія. Підписи залишаються дійсними, якщо підпис уже створено, він працюватиме до завершення строку дії;
  • фізичний біометричний документ є обов’язковим. Для активації необхідно мати оригінал ID-картки, закордонного паспорта або біометричної посвідки;
  • смартфон має підтримувати NFC.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ДіяПаспорт
