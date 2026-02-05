Зарядка електрокарів подорожчала в рази — чому, і що буде далі (відео) Сьогодні 15:18 — Технології&Авто

Експерти кажуть, що ціни на зарядку "електричок" можуть зростати до 50 грн за кВт·год

Різкий стрибок тарифів на зарядку електрокарів змусив власників таких авто замислитися: чи не зникає головна перевага електротранспорту і чого чекати далі від ринку.

Про це йдеться у новому відео на YouTube-каналі Finance.ua.

Ще тиждень тому зарядка електромобіля в Україні коштувала до 18 гривень за кВт·год. Сьогодні ж у застосунках зарядних станцій водії бачать зовсім інші цифри — 30 гривень за кВт, а подекуди й 39. Таке зростання викликало хвилю дискусій: чи стане електрокар дорожчим за авто з ДВЗ, і чи не варто власникам замислитися про продаж уже зараз.

Скільки зараз коштує зарядка

Подорожчання відбулося нерівномірно. На частині мереж — зокрема WOG, Yasno, Go To You та TOKA — ціни тримаються на рівні 20−25 гривень за кВт·год. Водночас у EcoFactor тариф уже сягає 30−33 гривень. На окремих спеціалізованих зарядках з’явилися й цінники по 39 гривень за кВт.

Автоексперт Олександр Федченко також підтверджує: подорожчання ще не завершилося.

«Я думаю, що зараз ми переживемо лютий і десь у березні-квітні всі оператори піднімуть ціни», — каже він.

Президент Асоціації ринку електромобілів України Вадим Ігнатов попередив, що держава не регулює тариф на зарядку електрокарів, а отже ціна може зростати й далі — навіть до 50 гривень за кВт·год.

Чому тарифи злетіли

Експерти називають одразу кілька причин різкого зростання вартості зарядки.

Блекаути і стрибок попиту

Через масові відключення електроенергії тисячі власників електрокарів втратили можливість заряджатися вдома. Повна зарядка від побутової розетки може тривати до 11 годин, а такого безперервного періоду зі світлом нині часто просто немає. У результаті водії масово поїхали на громадські зарядні станції.

За оцінками експертів, на окремих локаціях кількість клієнтів зросла у 10 разів. Водночас зарядні станції мають обмеження на споживання електроенергії, а за перевищення лімітів оператори сплачують штрафи. Підвищення тарифів стало способом зменшити навантаження і стримати ажіотаж.

Нові тарифи і прайс-кепи

Друга причина — рішення НКРЕКП щодо тарифів на доставку електроенергії та граничних цін на ринку.

«Якщо до 1 січня 2026 року було 578 гривень за мегават, то зараз стало 713. А з 1 квітня буде 742. Усі ці збитки, звісно, лягають на власників електрокарів», — зазначає Федченко.

Також регулятор підвищив прайс-кепи — граничні ціни на електроенергію — в середньому на 82%, до 15−16 тисяч гривень за МВт·год. Це рішення має дозволити закуповувати імпортну електроенергію у пікові години, але водночас вплинуло і на кінцеву вартість зарядки.

За словами фахівців, оператори зарядних станцій почали підвищувати тарифи наперед, ще не отримавши рахунків за січень, але очікуючи зростання витрат. Оскільки ціни на зарядку не регулюються, хтось обмежився підвищенням на кілька гривень, а хтось — одразу на 10 гривень за кВт·год і більше.

Чи став електрокар дорожчим за бензинове авто, і чого очікувати від ринку далі — дивіться у нашому відео:

