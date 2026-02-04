0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Audi відродить свою найпопулярнішу модель

Технології&Авто
69
Audi A5 перейменують на A4
Audi A5 перейменують на A4
Audi готує до повернення модель A4 із двигуном внутрішнього згоряння.
На відродження A4 натякнув СЕО Audi Гернот Дельнер у коментарі австралійському сайту The Drive. Він визнав, що відмова від моделі була помилкою.

Щ овідомо про відродження A4

Нову модель D-класу вирішили перейменувати на Audi A5. Річ у тім, що в Audi змінили номенклатуру назв: моделі з двигунами внутрішнього згоряння планували позначати непарними цифрами, а електричні парними.
Оскільки планується електромобіль Audi A4 e-tron (він з’явиться у 2028 році), то і випустили новий Audi A5. Утім, на практиці це викликало в покупців плутанину, адже раніше позначення A5 носили купе та кабріолет.
В Audi вирішили все ж таки відмовитися від таких планів. Старший Audi A6 зберіг свою назву і не став A7 та випускається паралельно з електричним Audi A6 e-tron.
Читайте також
Отже, A5 планують перейменувати в Audi A4. Скоріше за все це станеться під час планового оновлення моделі в найближчі роки.
Нагадаємо, що саме Audi A4 — найпопулярніша модель марки. Із 1994 по 2025 рік випустили понад 8 мільйонів авто п’яти поколінь.
За матеріалами:
Фокус
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems