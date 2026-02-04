Audi відродить свою найпопулярнішу модель
Audi готує до повернення модель A4 із двигуном внутрішнього згоряння.
На відродження A4 натякнув СЕО Audi Гернот Дельнер у коментарі австралійському сайту The Drive. Він визнав, що відмова від моделі була помилкою.
Щ овідомо про відродження A4
Нову модель D-класу вирішили перейменувати на Audi A5. Річ у тім, що в Audi змінили номенклатуру назв: моделі з двигунами внутрішнього згоряння планували позначати непарними цифрами, а електричні парними.
Оскільки планується електромобіль Audi A4 e-tron (він з’явиться у 2028 році), то і випустили новий Audi A5. Утім, на практиці це викликало в покупців плутанину, адже раніше позначення A5 носили купе та кабріолет.
В Audi вирішили все ж таки відмовитися від таких планів. Старший Audi A6 зберіг свою назву і не став A7 та випускається паралельно з електричним Audi A6 e-tron.
Отже, A5 планують перейменувати в Audi A4. Скоріше за все це станеться під час планового оновлення моделі в найближчі роки.
Нагадаємо, що саме Audi A4 — найпопулярніша модель марки. Із 1994 по 2025 рік випустили понад 8 мільйонів авто п’яти поколінь.
Поділитися новиною
Також за темою
Audi відродить свою найпопулярнішу модель
Huawei розробляє нову технологію для фронтальних камер: у чому її особливість
ТОП-5 автомобілів за типом двигуна — що обирають в Україні
Як і де дорожники ремонтують траси державного значення попри морози (фото)
Верифікація Starlink: як дізнатися KIT-номер та UTID
Яка модель стала автомобілем 2026 року: хто отримав інші нагороди