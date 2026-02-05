Samsung повністю припинить підтримку серії Galaxy S22 05.02.2026, 00:30 — Технології&Авто

Серії Galaxy S22 доходять до фінальної стадії свого життєвого циклу, www.techadvisor.com

Смартфони Galaxy S22, Galaxy S22+ та Galaxy S22 Ultra поступово доходять до фінальної стадії свого життєвого циклу, тож Samsung готується припинити підтримку цієї серії.

Лінійці майже чотири роки, і компанія Samsung вже скорочує обсяг програмної підтримки цих моделей.

Оновлення переходять у «сповільнений режим»

Samsung перевела всю серію Galaxy S22 на квартальні оновлення безпеки. Це означає, що патчі надходитимуть раз на три місяці, а не щомісяця, як раніше. Нові версії Android ці смартфони більше не отримуватимуть.

Фактично користувачам залишилося лише чотири-п'ять оновлень безпеки та ще одне оновлення оболонки One UI без зміни версії операційної системи.

Які оновлення ще вийдуть

Флагмани 2022 року вже отримали січневий патч безпеки за 2026 рік. Наступне оновлення очікується приблизно через три місяці.

Наразі Galaxy S22, S22+ та S22 Ultra працюють на One UI 8.0. Очікується, що пізніше цього року вони отримають One UI 8.5 — імовірно, це буде останнє оновлення оболонки для всієї лінійки.

Чи варто міняти смартфон уже зараз

Попри згортання підтримки, Galaxy S22 залишаються цілком придатними для щоденного використання. Без проблем ними можна користуватися щонайменше ще рік.

Однак уже з 2027 року Samsung повністю припинить підтримку цієї серії, і жодних оновлень — ані безпеки, ані оболонки — для неї більше не виходитиме.

Зазначимо, що Galaxy S22 дебютували у лютому 2022 року з Android 12. За цей час смартфони отримали всі чотири великі оновлення Android, які Samsung обіцяла під час запуску. Таким чином компанія повністю виконала свої зобов’язання щодо програмної підтримки.

За матеріалами:

