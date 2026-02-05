Аналітики назвали ТОП-10 найпотужніших Android-смартфонів
Аналітики порталу AnTuTu назвали найпотужніші смартфони на базі Android, доступні на ринку.
До добірки потрапили пристрої, продуктивність яких тестували в бенчмарку в січні 2026 року щонайменше тисячу разів.
Лідери рейтингу
- Найпотужнішим апаратом виявився Nubia Red Magic 11 Pro+ — випущений наприкінці 2025 року смартфон набрав 4,1 млн балів.
- Другу позицію посів Vivo X300 Pro з результатом 4,09 млн.
- А третє місце у рейтингу посів Realme GT8 Pro, який отримав 4,07 млн балів.
До топ-10 також увійшли iQOO 15, Honor Magic 8 Pro, Honor Win, Honor Magic 8, OnePlus 15 і Vivo X300.
Що відомо про переможця
Зазначається, що лідер рейтингу Nubia Red Magic 11 Pro+ оснащений процесором Snapdragon 8 Ultra Gen 5, 24 гігабайтами оперативної та 1 терабайтом вбудованої пам’яті. Автори звіту зауважили, що смартфон виявився потужнішим за конкурентів, зокрема завдяки наявності системи водяного охолодження.
В AnTuTu підкреслили, що в рейтингу зазначається середня, а не максимальна кількість балів, яку набирає смартфон. Також продуктивність пристрою може залежати від конфігурації та сценаріїв використання.
Поділитися новиною
Також за темою
Аналітики назвали ТОП-10 найпотужніших Android-смартфонів
Xiaomi представила проривні дослідження ШІ та автопілоту для конференції ICLR
Louis Vuitton створив мініатюрну вантажівку за ціною суперкара (фото)
Samsung повністю припинить підтримку серії Galaxy S22
Audi відродить свою найпопулярнішу модель
Huawei розробляє нову технологію для фронтальних камер: у чому її особливість