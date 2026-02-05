Аналітики назвали ТОП-10 найпотужніших Android-смартфонів Сьогодні 03:18 — Технології&Авто

Очолив рейтинг найпотужніших смартфонів на андроїді Nubia Red Magic 11 Pro+

Аналітики порталу AnTuTu назвали найпотужніші смартфони на базі Android, доступні на ринку.

До добірки потрапили пристрої, продуктивність яких тестували в бенчмарку в січні 2026 року щонайменше тисячу разів.

Лідери рейтингу

Найпотужнішим апаратом виявився Nubia Red Magic 11 Pro+ — випущений наприкінці 2025 року смартфон набрав 4,1 млн балів.

— випущений наприкінці 2025 року смартфон набрав 4,1 млн балів. Другу позицію посів Vivo X300 Pro з результатом 4,09 млн.

А третє місце у рейтингу посів Realme GT8 Pro, який отримав 4,07 млн балів.

До топ-10 також увійшли iQOO 15, Honor Magic 8 Pro, Honor Win, Honor Magic 8, OnePlus 15 і Vivo X300.

Що відомо про переможця

Зазначається, що лідер рейтингу Nubia Red Magic 11 Pro+ оснащений процесором Snapdragon 8 Ultra Gen 5, 24 гігабайтами оперативної та 1 терабайтом вбудованої пам’яті. Автори звіту зауважили, що смартфон виявився потужнішим за конкурентів, зокрема завдяки наявності системи водяного охолодження.

В AnTuTu підкреслили, що в рейтингу зазначається середня, а не максимальна кількість балів, яку набирає смартфон. Також продуктивність пристрою може залежати від конфігурації та сценаріїв використання.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.