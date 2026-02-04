Huawei розробляє нову технологію для фронтальних камер: у чому її особливість Сьогодні 22:39 — Технології&Авто

Виробник вивчає перспективи використання квадратних сенсорів зі співвідношенням сторін 1:1 для селфі-модулів

Компанія Huawei розглядає можливість впровадження нового підходу до створення фронтальних камер, який може вирішити низку поширених проблем мобільної зйомки. Стало відомо, що виробник вивчає перспективи використання квадратних сенсорів зі співвідношенням сторін 1:1 для селфі-модулів у майбутніх смартфонах.

Про це повідомляє Gizmochina.

Практична користь нового формату

На перший погляд, зміна форми сенсора не виглядає радикальною, проте ідея має чітке практичне застосування. На відміну від традиційних прямокутних матриць, сенсор формату 1:1 захоплює більш збалансовану площу зображення. Це надає програмному забезпеченню значно більше простору для кадрування, перекомпонування або обертання знімків без суттєвої втрати частини кадру.

Використання квадратного сенсора відкриває нові можливості для користувачів:

покращене кадрування для групових селфі;

більш ефективна стабілізація та відстеження об’єкта під час відеодзвінків;

зручність створення контенту для соціальних мереж, де часто змінюється орієнтація з портретної на альбомну.

Тенденції ринку

Варто зазначити, що цей напрямок розвитку технологій стає трендом. Схожі рішення очікуються в лінійці iPhone 17, де квадратний сенсор використовуватиметься для функцій автоматичного кадрування та плавного перемикання орієнтації. Апаратна база такого типу дозволяє програмним алгоритмам виконувати більше завдань автоматично, не змушуючи користувача постійно коригувати положення смартфона в руці.

Якщо Huawei затвердить цю технологію, це забезпечить чистіше кадрування та більшу гнучкість під час відеозапису на пристроях Android. Наразі інформація про технічні характеристики, роздільну здатність або конкретні терміни впровадження відсутня, оскільки проєкт перебуває на стадії оцінювання.

