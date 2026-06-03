MG будує завод в іспанській Галісії Сьогодні 22:23 — Технології&Авто

Британська марка MG, яка нині належить китайському концерну SAIC, оголосила про намір відновити виробництво легкових автомобілів у Європі на новому заводі в регіоні Галісія на північному заході Іспанії. Планова потужність заводу — 120 000 машин на рік, обсяг інвестицій — 200 млн євро.

Виробництво автомобілів MG на історичній батьківщині марки, у Великій Британії на заводі в Лонгбриджі (район Бірмінгема), велося до 2016 року включно, після чого всі моделі MG для Європи gjxfkb випускати виключно китайські заводи SAIC.

У 2019 році MG розпочала новий наступ на континентальну Європу і досягла успіху — її недорогі електромобілі та гібриди мають попит. У 2024 році Євросоюз запровадив підвищені мита на електромобілі китайського виробництва, що обвалило продажі «електричок» MG, але не зупинило наступ SAIC на Європу в цілому. Крім легковиків MG, китайський автоконцерн продає в Європі легкі комерційні автомобілі Maxus. Електромобілі IM Motors (дочірня компанія SAIC) продаються в Європі під маркою MG та складають її преміальну лінійку.

У 2024 році статистика продажів SAIC в Європі з’явилася на сайті ACEA (Європейська асоціація автовиробників) — тоді китайський автоконцерн продав на 244 595 автомобілів, в 2025 році продажі зросли до 305 717 автомобілів, а в січні-квітні цього року d;t реалізовано 110 327 машин. Для порівняння скажемо, що сьогодні SAIC продає у Європі більше машин, ніж Nissan, Tesla, Suzuki, Mazda та Jaguar Land Rover.

Новий виробничий майданчик у Європі для марки MG концерн SAIC шукає з 2023 року, і ось він, нарешті, вибраний: завод потужністю 120 000 машин на рік буде побудований в іспанській Галісії. Точне місце не вказано, але неофіційні джерела стверджують, що завод розміститься у портовому місті Феррол. Запуск запланований на 2028 рік, на самому заводі працюватимуть близько 1000 осіб, а у зв’язці з постачальниками підприємство створить понад 2000 нових робочих місць у Європі.

Заявлений обсяг інвестицій у новий завод — 200 млн євро. Це невелика сума за європейськими мірками, вона вказує на те, що глибокої локалізації на момент запуску не буде, а буде в кращому разі великовузлове складання. Проте поки що таке складання дозволяє обходити мита Євросоюзу.

avtomir За матеріалами:

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