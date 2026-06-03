Діаманти для ШІ: як новий матеріал може змінити ринок мікрочипів Сьогодні 04:12 — Технології&Авто

Діамант і технології

Ще недавно діаманти асоціювалися насамперед із ювелірними виробами. Тепер вони дедалі частіше привертають увагу технологічних компаній. Синтетичні діаманти почали використовувати для охолодження потужних чипів штучного інтелекту, а інвестори вже називають цей напрям одним із нових бенефіціарів ШI-буму.

Про це пише Bloomberg.

Чому діаманти зацікавили виробників чипів

Розвиток штучного інтелекту потребує дедалі потужніших процесорів. Проте зі зростанням продуктивності зростає й проблема перегріву.



Саме тут у пригоді можуть стати синтетичні діаманти. Завдяки своїм фізичним властивостям вони дуже ефективно відводять тепло, тому можуть використовуватися як теплопровідні елементи в сучасних напівпровідниках.

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Кілька китайських виробників уже повідомили, що клієнти успішно протестували такі рішення для охолодження чипів, після чого компанії розпочали комерційні поставки продукції.

Аналітики вважають, що діаманти можуть стати більш ефективною альтернативою традиційним матеріалам, таким як мідь або алюміній.

Акції виробників стрімко зростають

На тлі новин про використання діамантів у сфері штучного інтелекту інвестори активно звернули увагу на компанії, які працюють у цьому сегменті.

Минулого тижня акції китайських виробників синтетичних діамантів Zhecheng Huifeng Diamond Technology та SF Diamond зросли на 51% і 40% відповідно. Для порівняння, широкий китайський індекс CSI 300 за цей час додав лише близько 1%.

Експерти пояснюють таку реакцію пошуком нових перспективних напрямів на AI-ринку. Багато популярних сегментів, пов’язаних із виробництвом компонентів для штучного інтелекту, уже суттєво подорожчали після попереднього ралі.

Китай нарощує виробництво

Компанія SF Diamond уже почала невеликі поставки діамантових тепловідводів після успішного тестування закордонними замовниками.

Інший виробник — Henan Liliang Diamond — повідомив про запуск першої черги виробництва матеріалів для високопотужних систем охолодження.

Аналітики відзначають, що інвестори дедалі активніше шукають вузькі ніші всередині AI-індустрії, де попит швидко зростає, а пропозиція залишається обмеженою.

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Додатковою перевагою для Китаю є його домінування на ринку лабораторно вирощених діамантів.

Згідно зі звітом про розвиток ювелірної галузі Китаю за 2024 рік, країна виробила близько 22 млн каратів синтетичних діамантів. Це на 144,44% більше, ніж роком раніше.

На Китай уже припадає близько 63% світового виробництва лабораторно вирощених діамантів, що дає місцевим компаніям хороші стартові позиції для розвитку нового напряму, пов’язаного зі штучним інтелектом і дата-центрами.

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