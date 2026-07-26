ТОП-10 бестселерів на європейському ринку нових авто
Tesla Model Y стала бестселером на європейському ринку нових авто. Електрокросовер обійшов традиційні бензинові бестселери, такі як Dacia Sandero та Renault Clio.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
За підсумками червня 2026 р. на ринках Європи (країни ЄС, ЄАВТ та Велика Британія) було реалізовано 32685 електромобілів Tesla Model Y.
Цьому посприяли зростання європейського ринку електромобілів та стратегічне зниження цін компанією Tesla.
ТОП-10 моделей в Європі у червні 2026 року:
- Tesla Model Y — 32685 од.;
- Dacia Sandero — 25357 од.;
- Renault Clio — 21200 од.;
- Volkswagen T-Roc — 19318 од.;
- Peugeot 208 — 19266 од.;
- Volkswagen Golf — 18110 од.;
- Toyota Yaris Cross — 16900 од.;
- Opel Corsa — 16400 од.;
- Citroën C3 — 15800 од.;
- Nissan Qashqai — 15200 од.
Попри тріумф Tesla у червні, Dacia Sandero залишається найпродаванішим автомобілем в Європі за підсумками І півріччя. Sandero випереджає Model Y приблизно на 4 тис. од.
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