Дебютував 970-сильний сімейний електрокросовер від Huawei (фото)

Лінійку Avatr 07 поповнила сімейна модифікація L. Електрокросовер доступний у версіях потужністю до 970 сил із запасом ходу до 725 км. Електромобіль виходить на внутрішній китайський ринок, а ціна Avatr 07 становить від 249 900 до 279 900 юанів ($36 900 — 41 300).
Електрокросовер у анфас повторює стандартний Avatr 07, проте має іншу задню частину з вищим дахом та меншим кутом нахилу стійок. До того ж, він трохи більший за розмірами.
Габарити Avatr 07L 2026:
довжина — 4910 мм;
ширина — 1980 мм;
висота — 1650 мм;
колісна база — 2990 мм.
Це дозволило зробити новий Avatr 07L просторішим усередині. При цьому компонування салону не змінилося: електрокросовер зберігає приплюснуте кермо, вузький екран на всю ширину передньої панелі та великий центральний тачскрін.
Двері та сидіння оснащені електроприводом, а базова комплектація також включає пневмопідвіску та систему напівавтономного руху.
Електромобіль Avatr 07L дебютував у 415-сильній задньопривідній та 970-сильній повнопривідній версіях. Розгін до 100 км/год займає, відповідно, 5,9 та 3,7 с.
Акумулятор ємністю 89,3 кВт·год забезпечує запас ходу 725 км із заднім приводом та 650 км — із повним. Пізніше з’явиться плагін-гібрид із бензиновим генератором.
Новий Avatr 07L має всі шанси з’явитися в Україні, адже на нашому ринку офіційно представлений цей китайський бренд, створений спільно компаніями Huawei та Changan. Стандартний кросовер Avatr 07 у нас уже продається.