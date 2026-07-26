5 надійних авто, які мають доступну ціну (фото) Сьогодні 03:16 — Технології&Авто

Бюджетні і надійні авто, Фото: magnific

Купівля надійного авто в умовах обмеженого бюджету часто стає непростим квестом для багатьох водіїв. Відомий автомобільний оглядач Люк Чіллінгсворт поділився власним рейтингом чудових моделей від провідних світових брендів, які ідеально балансують між ціною та якістю. До цього списку увійшли як практичні сімейні хетчбеки та місткі кросовери, так і культові спорткари й навіть преміальні електромобілі.

Про це пише Daily Express.

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Кожна з представлених машин має свої унікальні переваги, проте їх об’єднують спільні риси: висока паливна ефективність, довговічність та просторі салони.

Ford Focus

Ця модель міцно утримує статус одного з найпопулярніших сімейних хетчбеків. Головний козир цього автомобіля для бюджетного власника полягає в надзвичайно дешевому ремонті та обслуговуванні.

Ford Focus

Завдяки величезному ринку легкодоступних запчастин будь-які технічні проблеми вирішуються швидко та без суттєвих фінансових витрат.

Окрім практичності, автомобіль пропонує просторе внутрішнє оздоблення, економні силові установки та високий рівень безпеки, що робить його універсальним вибором для щоденних поїздок.

Mazda MX-5

Цей легендарний японський спорткар створений для тих, хто шукає справжніх емоцій від водіння, не витрачаючи при цьому астрономічних сум.

Mazda MX-5

У часи, коли більшість сучасних брендів роблять ставку на повну ізоляцію від дороги та надмірний комфорт, ця модель пропонує чисте задоволення від керування.

Точні реакції керма, блискавичне перемикання передач і можливість скласти дах теплого дня дарують незабутні відчуття. Водночас машина залишається простою за конструкцією та вельми доступною в утриманні.

Toyota RAV4

Для прихильників класу SUV цей кросовер є справжнім еталоном довговічності та стійкості до зносу.

Toyota RAV4

Витривалість японського автомобіля доповнюється чудовою практичністю — зокрема, величезним багажним відділенням об’ємом 547 літрів, куди легко помістяться речі всієї родини.

На вторинному ринку екземпляри, випущені у період з 2013 по 2019 роки, зараз можна знайти за ціною навіть менш як 16 000 фунтів стерлінгів (964 290 грн), що робить кросовер неймовірно вигідним капіталовкладенням.

Jaguar I-Pace

Якщо ви замислюєтеся про перехід на екологічний транспорт, цей елегантний електричний кросовер став напрочуд привабливою пропозицією на ринку вживаних авто.

Вартість перших випусків суттєво знизилася, завдяки чому стильний британський преміумклас тепер стартує на вторинному ринку трохи дорожче 10 000 фунтів стерлінгів (602 680 грн).

Jaguar I-Pace

Маючи потужність у 400 кінських сил, автомобіль демонструє вражальну динаміку, розганяючись до сотні всього за 4,5 секунди. Реальний запас ходу на одному заряді становить від 385 до 470 кілометрів, а заводська 8-річна гарантія на батарею (або 100 000 миль пробігу) повністю нівелює ризики для покупця.

Mazda 3

Цей автомобіль є беззаперечним фаворитом у сегменті компактних міських моделей для тих, хто цінує естетику та затишок.

Mazda 3

За суму до 20 000 фунтів стерлінгів (1 205 360 грн) покупці отримують машину з одним із найрозкішніших та найергономічніших інтер’єрів у своєму класі, який за якістю матеріалів наближається до преміумбрендів.

Традиційно для японської марки, модель характеризується винятковою надійністю вузлів та низькими витратами на пальне, що гарантує безпроблемну експлуатацію протягом багатьох років.

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