Volkswagen представив перший у світі «розумний» електровелосипед 26.07.2026, 01:11 — Технології&Авто

Електровелосипед від Volkswagen з'явиться наприкінці 2026 року, Фото: Volkswagen

Технологічні гіганти все частіше створюють гібриди, аби задовольнити побажання споживачів. Цього разу Volkswagen презентував свій перший інноваційний електровелосипед Sport eBike. Новинка, створена в колаборації з відомим розробником преміум-байків N Plus. Він вже отримав статус першого у світі повністю «розумного» електровелосипеда.

Про це пише SmartBike

27-кілограмова машина оснащена топовим двигуном від Yamaha, автоматичним заднім радаром та підтримкою розумних окулярів доповненої реальності.

Його створив німецький автомобільний гігант і компанія, яка спеціалізується на розробці преміальних велосипедів для брендів Formula 1 та автовиробників.

Характеристики нового електровелосипеда Volkswagen Sport eBike

Його головними фішками є гарантування безпеки в міському потоці за допомогою екосистеми гаджетів. Новинка оснащена заднім радаром, який аналізує простір позаду.

Щойно у «сліпій зоні» з’являється автомобіль чи інша перешкода, автоматично вмикається камера заднього огляду, яка транслює живе зображення на дисплей керма або на смартфон.

Велосипед оснащений заднім радаром, який аналізує простір позаду

До велосипеда можна під’єднати розумні окуляри, що дають навігаційні підказки, стрілки поворотів та попереджають про небезпеку.

А ще водіям пропонують синхронізувати розумний шолом із велосипедом. Він діє як додаткова світлооптика, маючи світлодіодні сигнали. Вони повторюють повороти або спалахують під час гальмування, тому велосипедист буде помітний у темну пору доби.

Водіям пропонують синхронізувати розумний шолом із велосипедом

Велосипед містить потужний японський мотор Yamaha PW-X3 із крутним моментом до 85 Н·м. Подібну потужність використовують для крутих підйомів.

Батарея інтегрована в раму і має ємність 490 Вт·год. Розробники пояснили, що за бажання можна встановити додатковий акумулятор на 814 Вт·год на багажник, але тоді порушиться баланс.

Новинка має надійну 9-швидкісну систему Shimano Cues, розроблену спеціально для підвищених навантажень на електробайках. Зупинка плавна завдяки гідравлічним дисковим гальмам від Tektro.

У темну пору велосипедист може вмикати передні фари підвищеної потужності (100 люкс), також світяться логотипи Volkswagen спереду та ззаду рами.

Вартість електровелосипеду — близько 4 тисяч євро

Коштує базовий електровелосипед близько 4 тисяч євро (204 115 тис. гривень).

Але всі комплектуючі елементи продаються окремо:

смартокуляри — 499 євро (25 600 — 25 700 грн),

розумний шолом — 499 євро (25 600 — 25 700 грн),

додатковий акумулятор на 814 Вт·год — 848 євро (43 500 — 43 700 грн).

Тобто, загалом такий байк обійдеться в 5 845 євро (300 000 гривень).

Офіційний продаж буде відкрито наприкінці 2026 року.

У компанії зацікавили: ті, хто зробить передзамовлення, то отримає систему камери заднього огляду в подарунок (безкоштовно).

Експерти із NotebookCheck вже проаналізували начинку байка та виявили слабкі місця.

Зокрема, через розряджений телефон чи збій в додатку, водій може опинитися у складній ситуації. Якщо встановити додатковий акумулятор (понад 4 кг), то користувася 32-кілограмовим байком стане дуже незручно. Також критикують вартість електробайка.

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