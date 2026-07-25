0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які китайські автівки купують українці

Технології&Авто
50
BYD Sea Lion 06 став найпопулярнішим новим легковиком з КНР
BYD Sea Lion 06 став найпопулярнішим новим легковиком з КНР
У першому півріччі 2026 року українці придбали 5891 легковий автомобіль китайського виробництва. Порівняно з аналогічним періодом минулого року попит на такі авто зменшився на 19%, причому спад зафіксовано як серед нових, так і серед вживаних машин.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Із загальної кількості придбаних автомобілів новими були 4932 (на 17% менше, ніж торік), а вживаними — 959 авто (продажі скоротилися на 29%).
Електромобілі залишаються найпопулярнішими серед авто, ввезених із Китаю, однак їхня частка знизилася з 85% у першому півріччі 2025 року до 52% цього року.
Водночас на гібридні моделі припало 25% імпорту, на бензинові — 19%, а на дизельні — 4%.

Найпопулярніші нові та вживані автомобілі

Лідером серед нових легковиків китайського виробництва став BYD Sea Lion 06 — українці придбали 491 такий автомобіль.
До пʼятірки найпопулярніших нових китайських легковиків також потрапили:
  • BYD Leopard 3 — 421 авто;
  • BYD Song L — 263 авто;
  • Zeekr 001 — 229 авто;
  • Chery Tiggo 4 — 211 авто.
Серед вживаних авто з КНР найбільше українці купували BYD Song L — 95 од.
Лідери серед вживаних легковиків з Китаю:
  • Buick Envision — 76 авто;
  • BYD Song Plus — 56 авто;
  • BYD Sea Lion 05 — 46 авто;
  • Toyota Corolla Cross — 44 авто.
До цього Finance.ua зазначав, що другий квартал 2026 року став успішним для сегмента гібридних легкових автомобілів (HEV та PHEV). На тлі адаптації ринку електромобілів до нових податкових умов попит на бензо-електричні моделі суттєво зріс. Загалом упродовж другого кварталу в Україні було зареєстровано майже 17 тис. нових і вживаних гібридних автомобілів.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоАвторинок УкраїниУкравтопром
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems