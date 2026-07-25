Які китайські автівки купують українці
У першому півріччі 2026 року українці придбали 5891 легковий автомобіль китайського виробництва. Порівняно з аналогічним періодом минулого року попит на такі авто зменшився на 19%, причому спад зафіксовано як серед нових, так і серед вживаних машин.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Із загальної кількості придбаних автомобілів новими були 4932 (на 17% менше, ніж торік), а вживаними — 959 авто (продажі скоротилися на 29%).
Електромобілі залишаються найпопулярнішими серед авто, ввезених із Китаю, однак їхня частка знизилася з 85% у першому півріччі 2025 року до 52% цього року.
Водночас на гібридні моделі припало 25% імпорту, на бензинові — 19%, а на дизельні — 4%.
Найпопулярніші нові та вживані автомобілі
Лідером серед нових легковиків китайського виробництва став BYD Sea Lion 06 — українці придбали 491 такий автомобіль.
До пʼятірки найпопулярніших нових китайських легковиків також потрапили:
- BYD Leopard 3 — 421 авто;
- BYD Song L — 263 авто;
- Zeekr 001 — 229 авто;
- Chery Tiggo 4 — 211 авто.
Серед вживаних авто з КНР найбільше українці купували BYD Song L — 95 од.
Лідери серед вживаних легковиків з Китаю:
- Buick Envision — 76 авто;
- BYD Song Plus — 56 авто;
- BYD Sea Lion 05 — 46 авто;
- Toyota Corolla Cross — 44 авто.
До цього Finance.ua зазначав, що другий квартал 2026 року став успішним для сегмента гібридних легкових автомобілів (HEV та PHEV). На тлі адаптації ринку електромобілів до нових податкових умов попит на бензо-електричні моделі суттєво зріс. Загалом упродовж другого кварталу в Україні було зареєстровано майже 17 тис. нових і вживаних гібридних автомобілів.
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