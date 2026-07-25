Tesla представила дитячий біговел за $225 (фото)
Tesla презентувала дитячий біговел за $225 для малечі від 2 до 5 років. Тут немає жодних моторів чи педалей. Конструкція максимально проста: дитина має рухатися, перебираючи ногами по землі.
Про це повідомляє Engadget.
Біговел має легку магнієву раму білого кольору, чорне сидіння з можливістю регулювання у п’яти положеннях, інструменти для збирання, напис Tesla на боковині та фірмовий логотип «Т» спереду.
Модель розрахована на малюків вагою до 35 кг і з довжиною ніг менш ніж 33 см.
Tesla вже створювала кілька товарів для дітей раніше, зокрема квадроцикл Cyberquad ATV за $1900, який згодом відкликали через порушення стандартів безпеки для дитячого транспорту.
Можливо, фанати Tesla насправді прагнуть фірмового електровелосипеда і готові переплачувати, щоб його отримати.
Цей біговел є одним із найдорожчих у своєму сегменті: дорожче коштують лише кілька моделей (наприклад, Woom 1, який має бодай гальма), тоді як більшість аналогів на ринку коштують менше ніж $100.
Попри це, згідно з сайтом компанії, усі новинки вже повністю розпродані.
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