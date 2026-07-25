Toyota і BMW випробовують бензин із рослинних органічних відходів 25.07.2026, 01:18 — Технології&Авто

Успіх випробувань дозволить паливу отримати сертифікацію для широкого застосування в країнах ЄС

Toyota, BMW і Bosch розпочали спільні випробування нового виду автомобільного палива, виготовленого з органічних рослинних відходів. У межах шестимісячного експерименту 20 серійних автомобілів використовуватимуть біопаливо Nexa 95, розроблене іспанською енергетичною компанією Repsol. Тести проходять в Іспанії, де це паливо вже доступне на окремих автозаправних станціях.

Про це пише «Кореспондент».

Що відомо про нове паливо

За даними учасників проєкту, використання Nexa 95 дає змогу скоротити викиди вуглекислого газу приблизно на 70% порівняно зі звичайним бензином.

При цьому паливо не потребує жодних змін у конструкції двигуна чи паливної системи, тому його можна використовувати в сучасних серійних бензинових автомобілях.

На відміну від синтетичних екологічних палив, які виробляють шляхом поєднання вуглецевих сполук із воднем, отриманим за допомогою електролізу води, Nexa 95 є біопаливом органічного походження.

Його виготовляють із рослинної сировини, а викиди CO2 під час згоряння компенсуються вуглецем, який рослини поглинули з атмосфери в процесі свого росту.

У випробуваннях беруть участь автомобілі Toyota та BMW, тоді як Bosch забезпечує систему моніторингу роботи двигунів і паливної апаратури.

Основною метою проєкту є перевірка довгострокового впливу нового палива на силові агрегати, рівень витрати пального та реальні показники викидів без внесення будь-яких технічних змін до автомобілів.

Читайте також Де купити дизельне пальне найдешевше, а де найдорожче

Експеримент стартував у липні 2026 року. Протягом шести місяців усі 20 автомобілів експлуатуватимуться виключно на Nexa 95.

Виробництво нового біопалива організоване на підприємстві Repsol у Картахені. Наразі завод здатний випускати до 250 тисяч тонн продукції на рік, а до 2028 року компанія планує збільшити виробничі потужності до 800 тисяч тонн.

Якщо результати випробувань підтвердять ефективність і безпечність використання Nexa 95, паливо може отримати сертифікацію для широкого застосування в країнах Європейського Союзу.

Це дозволить зменшити вуглецевий слід існуючого автопарку з двигунами внутрішнього згоряння без необхідності масового переходу на електромобілі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.