Nissan представив новий Leaf Nismo (фото) Сьогодні 22:18 — Технології&Авто

Nissan представив новий Leaf Nismo (фото)

Nissan представив новий Leaf Nismo, який став флагманською версією електричного кросовера. Модель отримала агресивніший аеродинамічний обвіс, доопрацьоване шасі та спортивне оформлення салону, однак технічні характеристики силової установки залишилися без змін.

Зовні Leaf Nismo відрізняється новим переднім сплітером із дизайном Twin Blade, червоними декоративними акцентами, новими 19-дюймовими легкосплавними дисками Enkei, а також оригінальним заднім спойлером типу ducktail і зміненим заднім бампером. Водночас спортивна версія несподівано отримала простіші задні ліхтарі від базової комплектації замість фірмових 3D-світлодіодних ліхтарів, доступних у дорожчих виконаннях Platinum+ та Autech.

Салон виконаний у чорній гамі з червоними акцентами. Автомобіль оснащений логотипами Nismo, контрастною прострочкою, ексклюзивною графікою цифрової панелі приладів, оздобленням із замші та синтетичної шкіри. За доплату доступні спортивні крісла Recaro з електрорегулюванням.

Попри спортивний вигляд, Nissan не збільшив віддачу електромоторів. Leaf Nismo пропонується у двох виконаннях:

B5 із батареєю ємністю 53 кВт·год та електромотором потужністю 174 к.с.

B7 із батареєю 75 кВт·год та електромотором потужністю 214 к.с.

Як і стандартний Leaf, новинка має лише передній привід. Водночас інженери підготували спеціальний режим Nismo із гострішою реакцією на натискання акселератора та переналаштували систему рекуперативного гальмування. Крім цього, кросовер отримав модернізовану підвіску з новими пружинами, стабілізаторами поперечної стійкості, амортизаторами swing-valve, посиленими втулками підрамника, зміненими налаштуваннями рульового керування та шинами Michelin Pilot Sport 5 розмірності 235/45 R19.

Продажі Nissan Leaf Nismo вже стартували в Японії. Початкова ціна версії B5 становить близько 40 500 доларів США, тоді як топова комплектація B7 із пакетом крісел Recaro коштує приблизно 44 400 доларів США. Компанія поки не підтвердила вихід моделі на європейський та північноамериканський ринки.

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