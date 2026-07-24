Японська компанія запустила шини без повітря у виробництво 24.07.2026, 02:07 — Технології&Авто

Японська компанія Bridgestone після 18 років розробок запустила у серійне виробництво безповітряні шини AirFree, які вже офіційно допущені до руху на дорогах загального користування в Японії, повідомляє видання PiataAuto.md.

Ідея шин без повітря не нова — концепти подібних конструкцій за останні 20 років демонстрували практично всі великі виробники. Головна перевага таких шин полягає в тому, що вони фізично не можуть отримати прокол чи «спустити». Втім, до серійного виробництва легкових автомобільних шин цього типу досі ніхто не доходив.

Першою компанією, яка показала концепт безповітряних шин зі спицями з поліуретану, ще у 2005 році була Michelin. У 2012-му французький виробник навіть запустив їх у виробництво — щоправда, лише для невеликої будівельної техніки. Bridgestone розпочала розробку власної версії у 2008 році, а вперше публічно представила її у 2011-му.

Нові шини не можна встановити на звичайні диски — для них потрібні спеціальні джанти та спеціально адаптовані автомобілі, зазначають оглядачі. Першими їх отримають комерційні автопарки японського міста Хігасіомі, а також невеликі електрокари, схожі на подовжені гольф-кари, які використовують як громадський транспорт для літніх людей.

Як стало відомо, головна проблема шин AirFree — їхня погана стійкість до бокових навантажень. Вони вразливі до відцентрової сили, через що проходження поворотів стає серйозним викликом. Через це автомобілі, оснащені такими шинами, обмежені максимальною швидкістю всього 20 км/год. Якби водій спробував увійти в поворот на швидкості 70 км/год, гнучкі ламелі шини змістилися б в один бік, а диск міг би торкнутися асфальту.

Bridgestone поки що не заявляє про плани підвищити допустиму швидкість — лише висловлює таке бажання на майбутнє. Причина в конструкції: гнучкі ламелі, на яких тримається шина, обмежують здатність поглинати нерівності дороги, керованість автомобіля, а також надійність екстреного гальмування.

Шини виготовлені з гумової суміші з додаванням переробленого пластику. Синій колір обрано не випадково — він забезпечує кращу видимість на дорозі, а сама шина має легкий флуоресцентний ефект у темний час доби.

Фахівці зазначають, що єдина сфера, де ця технологія справді розкриває свій потенціал — це космічні місяцеходи та марсоходи, які готують для майбутніх місій на Місяць і Марс. У звичайному ж повсякденному використанні шини з обмеженням у 20 км/год поки що виглядають радше цікавинкою, ніж практичним рішенням.

УНІАН За матеріалами:

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