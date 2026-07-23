Зміна правил роботи водіїв (які штрафи) Сьогодні 09:00 — Технології&Авто

Зміна правил роботи водіїв (які штрафи)

В Україні пропонують оновити правила роботи водіїв і автомобільних перевізників.

Такий законопроєкт передбачає нові вимоги до організації робочого часу, відпочинку та використання тахографів, пише uamotors.

Документ також вводить поняття «мобільний працівник» і «самозайнятий водій», а за порушення встановлює штрафи до 17 000 гривень.

Що передбачається

Згідно з проєктом, самозайнятими водіями вважатимуться ФОП, які самостійно перевозять пасажирів або вантажі за винагороду та не перебувають у трудових відносинах.

Мобільними працівниками визначать водіїв та інших членів екіпажу транспортних засобів, робота яких пов’язана з постійними поїздками. Для них планують запровадити чіткі правила обліку робочого часу та відпочинку.

Посилюється відповідальність перевізників

За відсутність обов’язкового тахографа або використання засобів для підробки його даних пропонується штраф 17 000 грн,

за несправний тахограф — 8 500 грн.

Такі ж санкції передбачені за неподання або надання неправдивої інформації про робочий час водіїв, а також за порушення режиму праці та відпочинку.

Окремо пропонується обмежити нічну роботу водіїв: вона не повинна перевищувати 10 годин на добу.

За перевищення встановлених норм або надмірну тривалість робочого тижня також передбачені штрафи від 1 700 до 8 500 гривень.

Якщо закон ухвалять, він набере чинності через шість місяців після офіційного опублікування, а за цей час уряд має затвердити нові правила організації праці та відпочинку водіїв.

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