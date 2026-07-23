Apple запускає оренду iPhone, iPad та Mac із правом викупу — Bloomberg 23.07.2026, 00:50 — Технології&Авто

Apple запускає оренду iPhone, iPad та Mac із правом викупу — Bloomberg

З 28 липня Apple планує запустити програму лізингу Apple Upgrade для iPhone, Apple Watch iPad та Mac, яка дозволить користувачам взяти пристрої в оренду із правом подальшого викупу.

Як зазначає Bloomberg, початково сервіс реалізують у США, де компанія об’єдналась із Klarna, що пропонує послуги відкладених платежів.

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Умови оренди

За даними видання, термін оренди для iPhone та Apple Watch складатиме 24 місяці, а для Mac і iPad — до 36 місяців. Користувачі зможуть достроково викупити пристрій, залишити його собі після завершення виплат або ж перейти на нову модель до завершення дії договору.

Фактично компанія відмовляється від нинішніх програм фінансування, а також програми iPhone Upgrade, де планують припинити реєстрацію нових учасників. На відміну від старих програм гарантія Apple Care+ не входитиме в щомісячний платіж — її доведеться оплачувати окремо.

Фінансовим партнером в лізингу для Apple виступає сервіс відкладених платежів Klarna, а оформлення передбачатиме лише «м'яку» перевірку кредитної історії. Водночас програма Apple Upgrade не поширюватиметься на деякі бюджетні моделі, зокрема iPhone 16, Apple Watch SE, базовий iPad та MacBook Neo.

Компанія прагне пом’якшити ефект від зростання цін

Очевидно, компанія з Купертіно прагне пом’якшити ефект від зростання цін на техніку, яке пов’язане зі здорожчанням компонентів, насамперед пам’яті через ШІ-бум. Нижчий щомісячний платіж має стимулювати продажі та спростити регулярне оновлення пристроїв для користувачів.

Початково Apple Upgrade запустять в США із доступністю як у фізичних роздрібних магазинах, так і в онлайні. Інформації щодо реалізації програми в інших країнах поки немає, а речник компанії відмовився від коментарів.

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