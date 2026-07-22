Skoda Octavia перетворять на електромобіль із запасом ходу 700 км Сьогодні 04:31 — Технології&Авто

Skoda Octavia перетворять на електромобіль із запасом ходу 700 км

Компанія Skoda готує кардинальні зміни для Octavia. Наступне покоління популярної моделі дебютує у 2028 році та вперше в історії отримає повністю електричну силову установку.

При цьому новий електромобіль певний час випускатимуть паралельно з нинішньою версією Octavia, яка незабаром має пройти оновлення, пише Carscoops.

Першою на ринок вийде електрична Skoda Octavia у кузові універсал. Поява ліфтбека поки залишається під питанням. Як повідомляє Carscoops, зовнішність новинки розробляють із орієнтацією на концепт Skoda Vision O, представлений минулого року.

Судячи з рендерів, нова Skoda Octavia стане елегантнішою та отримає більш плавний дизайн. Автомобіль матиме витягнутий силует, тонку світлодіодну оптику та обтічні кузовні лінії замість характерних для актуальної моделі граней. Довжина універсала може збільшитися приблизно до 4,85 метра, що зробить його одним із найбільших автомобілів у класі.

Завдяки збільшеним габаритам і компактній конструкції електричної силової установки салон нової Octavia стане просторішим. Очікується, що автомобіль отримає сучасний інтер’єр із великим вертикальним сенсорним дисплеєм у центральній частині передньої панелі. Подібне рішення вже продемонстрували концепт Vision O та новий флагманський кросовер Skoda Peaq.

В основу електромобіля ляже нова модульна платформа SSP, яка також передбачає використання сучасних систем допомоги водієві та технологій напівавтономного руху. Силові установки потужністю приблизно від 200 до 400 к. с. працюватимуть у поєднанні з батареями ємністю 80−100 кВт∙год, а запас ходу може сягнути 700 км.

Крім того, Skoda розглядає можливість створення версії з бензиновим двигуном-генератором, який не приводить колеса безпосередньо, а використовується для підзарядки акумулятора. Такий варіант може забезпечити запас ходу понад 1000 км, що зробить нову Octavia ще більш універсальною для далеких поїздок.

MMR За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.