Apple може підняти ціни на iPhone 18 Pro Max одразу на $200: наслідки кризи пам’яті

Apple може переглянути ціни на серію смартфонів iPhone 18 Pro. При цьому найбільше подорожчання, за прогнозами аналітиків, торкнеться моделей з великим обсягом пам’яті. Причиною називають значне зростання собівартості їхнього виробництва.
За даними аналітиків J.P. Morgan, виробництво базової версії Apple iPhone 18 Pro подорожчає лише приблизно на 5%. Очікувана собівартість моделі становитиме близько $540. Для порівняння, як базу для розрахунків аналітики використовують iPhone 17 Pro з 256 ГБ пам’яті.
Фахівці вважають, що Apple частково компенсує подорожчання оперативної пам’яті DRAM і флешпам’яті NAND завдяки різним заходам зі скорочення виробничих витрат.
Водночас аналітики Counterpoint Research прогнозують значно більший ріст собівартості моделей із більшим обсягом вбудованого сховища.
За їхніми оцінками, виробництво Apple iPhone 18 Pro Max із 1 ТБ пам’яті коштуватиме приблизно на $300 дорожче, ніж виробництво iPhone 17 Pro Max. Для майбутньої версії з 2 ТБ пам’яті різниця може виявитися ще більшою.
Counterpoint Research зазначає, що головними чинниками подорожчання стануть новий процесор Apple A20 Pro, вдосконалені камери, а також вища вартість оперативної та флешпам’яті. Водночас більшість інших компонентів, включно з дисплеєм, за прогнозами, коштуватимуть трохи дешевше, ніж у попередньому поколінні.
Щоб компенсувати збільшення витрат, на думку аналітиків, Apple може підвищити ціну iPhone 18 Pro Max у середньому на $200. При цьому моделі з більшим обсягом пам’яті можуть подорожчати ще сильніше.
Для порівняння, зараз Apple iPhone 17 Pro Max з 256 ГБ пам’яті коштує $1199, тоді як топова конфігурація з 2 ТБ накопичувача оцінюється у $1999.
Попри можливе підвищення цін, аналітики очікують, що прибутковість Apple все одно знизиться порівняно з попереднім роком, оскільки зростання виробничих витрат випереджає потенційне подорожчання смартфонів.
Якщо прогнози аналітиків справдяться, найбільше зміни відчують покупці старших конфігурацій iPhone 18 Pro Max. Саме моделі з великим обсягом пам’яті можуть отримати найвідчутніше підвищення цін через кризу на ринку чипів пам’яті та зростання вартості ключових компонентів.