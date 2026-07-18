Apple може підняти ціни на iPhone 18 Pro Max одразу на $200: наслідки кризи пам’яті Сьогодні 03:16 — Технології&Авто

Apple iPhone 18 Pro Max стане дорожчим у виробництві

Apple може переглянути ціни на серію смартфонів iPhone 18 Pro. При цьому найбільше подорожчання, за прогнозами аналітиків, торкнеться моделей з великим обсягом пам’яті. Причиною називають значне зростання собівартості їхнього виробництва.

Про це пише notebookcheck.

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За даними аналітиків J.P. Morgan, виробництво базової версії Apple iPhone 18 Pro подорожчає лише приблизно на 5%. Очікувана собівартість моделі становитиме близько $540. Для порівняння, як базу для розрахунків аналітики використовують iPhone 17 Pro з 256 ГБ пам’яті.

Фахівці вважають, що Apple частково компенсує подорожчання оперативної пам’яті DRAM і флешпам’яті NAND завдяки різним заходам зі скорочення виробничих витрат.

Водночас аналітики Counterpoint Research прогнозують значно більший ріст собівартості моделей із більшим обсягом вбудованого сховища.

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За їхніми оцінками, виробництво Apple iPhone 18 Pro Max із 1 ТБ пам’яті коштуватиме приблизно на $300 дорожче, ніж виробництво iPhone 17 Pro Max. Для майбутньої версії з 2 ТБ пам’яті різниця може виявитися ще більшою.

Counterpoint Research зазначає, що головними чинниками подорожчання стануть новий процесор Apple A20 Pro, вдосконалені камери, а також вища вартість оперативної та флешпам’яті. Водночас більшість інших компонентів, включно з дисплеєм, за прогнозами, коштуватимуть трохи дешевше, ніж у попередньому поколінні.

Щоб компенсувати збільшення витрат, на думку аналітиків, Apple може підвищити ціну iPhone 18 Pro Max у середньому на $200. При цьому моделі з більшим обсягом пам’яті можуть подорожчати ще сильніше.

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Для порівняння, зараз Apple iPhone 17 Pro Max з 256 ГБ пам’яті коштує $1199, тоді як топова конфігурація з 2 ТБ накопичувача оцінюється у $1999.

Попри можливе підвищення цін, аналітики очікують, що прибутковість Apple все одно знизиться порівняно з попереднім роком, оскільки зростання виробничих витрат випереджає потенційне подорожчання смартфонів.

Якщо прогнози аналітиків справдяться, найбільше зміни відчують покупці старших конфігурацій iPhone 18 Pro Max. Саме моделі з великим обсягом пам’яті можуть отримати найвідчутніше підвищення цін через кризу на ринку чипів пам’яті та зростання вартості ключових компонентів.

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