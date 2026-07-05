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Apple планує виробити близько 10 мільйонів складаних iPhone Ultra

Технології&Авто
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iPhone Ultra
iPhone Ultra
Apple збирається замовити та продати близько 10 мільйонів складаних iPhone Ultra — на третину більше, ніж очікувалося раніше.
Про це повідомляє 9to5Mac з посиланням на звіт Nikkei Asia.
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За попередніми даними, Apple нібито хотіла замовити близько 7−8 мільйонів складаних iPhone, однак тепер компанія з Купертіно повідомила своїм постачальникам, аби вони були готові виробити близько 10 мільйонів смартфонів.
Згідно зі звітом, ще 70 мільйонів замовлень на пристрої припадатимуть на флагманські моделі iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max.
Загалом на весь рік компанія планує виробити близько 220 мільйонів смартфонів. В окремому звіті IDC йшлося про те, що компанія може поставити близько 240 мільйонів iPhone за 2026 рік.
У звіті Nikkei Asia також згадується, що у другій половині 2026-го Apple може поставити близько 85 мільйонів смартфонів. Про це свідчить прогноз, який компанія дала деяким постачальникам щодо виробництва.
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Apple, зокрема, попросила їх зарезервувати деякі поширені компоненти та деталі, що використовуються в iPhone 17, для майбутньої лінійки iPhone 18.
За повідомленнями аналітиків, перший складаний iPhone компанії може отримати початкову вартість у межах $2500, а варіанти з більшою ємністю сховища сягатимуть $3000.
Очікується, що Apple представить iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та складний iPhone Ultra у вересні. Складаний iPhone може вийти після моделей iPhone 18 Pro, хоча його поява все ще очікується цього року.
За матеріалами:
mezha.media
AppleiPhone
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