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Renault Clio став найпопулярнішим новим автомобілем у Європі

Технології&Авто
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Renault Clio - бестселер європейського ринку нових авто
Renault Clio - бестселер європейського ринку нових авто
За підсумками п’яти місяців з початку року європейський ринок (країни ЄС + ЄАВТ + Велика Британія) нових легковиків очолює Renault Clio.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Зазначається, що на ринку повністю електричних авто впевнено лідирує Tesla Model Y.
ТОП-10 моделей у Європі:
  • Renault Clio
  • Volkswagen T-Roc
  • Dacia Sandero
  • Volkswagen Golf
  • Volkswagen Tiguan
  • Tesla Model Y
  • Opel Corsa
  • Citroën C3
  • Peugeot 2008
  • Nissan Qashqai
Раніше Finance.ua писав, що у кількох країнах Європи почали переглядати традиційні обмеження швидкості на автомагістралях.
Частина держав поступово відходить від звичного ліміту у 130 км/год і тестує швидший рух на окремих ділянках доріг.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоУкравтопром
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