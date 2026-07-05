Renault Clio став найпопулярнішим новим автомобілем у Європі
- Renault Clio
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- Volkswagen Tiguan
- Tesla Model Y
- Opel Corsa
- Citroën C3
- Peugeot 2008
- Nissan Qashqai
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