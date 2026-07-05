Renault Clio став найпопулярнішим новим автомобілем у Європі Сьогодні 07:18 — Технології&Авто

Renault Clio - бестселер європейського ринку нових авто

За підсумками п’яти місяців з початку року європейський ринок (країни ЄС + ЄАВТ + Велика Британія) нових легковиків очолює Renault Clio.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Зазначається, що на ринку повністю електричних авто впевнено лідирує Tesla Model Y.

ТОП-10 моделей у Європі:

Renault Clio

Volkswagen T-Roc

Dacia Sandero

Volkswagen Golf

Volkswagen Tiguan

Tesla Model Y

Opel Corsa

Citroën C3

Peugeot 2008

Nissan Qashqai

Раніше Finance.ua писав , що у кількох країнах Європи почали переглядати традиційні обмеження швидкості на автомагістралях.

Частина держав поступово відходить від звичного ліміту у 130 км/год і тестує швидший рух на окремих ділянках доріг.

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