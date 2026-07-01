У Європі почали підвищувати ліміти швидкості Сьогодні 20:23 — Технології&Авто

У Європі почали підвищувати ліміти швидкості

У кількох країнах Європи почали переглядати традиційні обмеження швидкості на автомагістралях.

Частина держав поступово відходить від звичного ліміту у 130 км/год і тестує швидший рух на окремих ділянках доріг.

Першою на такий крок зважилася Чехія. У тестовому режимі на частині автомагістралі D3 між Чеське-Будейовіце та Табором дозволили рух до 150 км/год. Новий ліміт діє лише за сприятливих умов — сухого покриття, гарної видимості та нормальної погоди. Контроль здійснюють електронні табло, які можуть змінювати швидкість у реальному часі.

У Нідерландах також поступово послаблюють попередні обмеження. Після запровадження денного ліміту 100 км/год влада повертає швидкість до 130 км/год на окремих ділянках трас, зокрема на маршрутах A7 та A6. Австрія своєю чергою частково відмовилася від екологічних обмежень і повернула денний ліміт 130 км/год на окремих автобанах.

Туреччина пішла ще далі та підняла максимальну швидкість із 120 до 130 км/год, а на модернізованих автомагістралях дозволила рух до 140 км/год. Такі правила діють лише на дорогах, які відповідають сучасним вимогам безпеки.

На цьому тлі Німеччина розглядає протилежний сценарій — можливе запровадження загального обмеження 120 км/год заради скорочення викидів. В Україні тим часом обговорюють реформу системи штрафів за перевищення швидкості, де розмір покарання залежатиме від серйозності порушення.

uamotors За матеріалами:

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