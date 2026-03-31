Місце для вашої реклами

У Києві не підвищуватимуть швидкість до 80 км/год у 2026 році

З 1 квітня до 1 листопада в Києві діятиме стандартне обмеження швидкості – до 50 км/год
У весняно-літній період у Києві не запроваджуватимуть сезонне підвищення швидкісного режиму до 80 км/год на окремих ділянках доріг. Таке рішення ухвалили після комплексного обстеження міської вулично-дорожньої мережі.
Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.
З 1 квітня до 1 листопада в Києві діятиме стандартне обмеження швидкості — до 50 км/год відповідно до Правил дорожнього руху України.

Причини рішення

Фахівці перевірили стан визначених раніше ділянок з урахуванням чинної методики встановлення швидкісних обмежень. Під час оцінки врахували наявність смуг громадського транспорту, лівих поворотів, зон з обмеженою видимістю, а також статистику дорожньо-транспортних пригод за попередній рік. Додатково зважали на заплановані ремонтні роботи, під час яких діятимуть тимчасові схеми організації руху.
У Департаменті зазначають, що на рішення вплинули й наслідки складних погодних умов узимку, які погіршили стан дорожнього покриття.
Наразі комунальні служби працюють над відновленням інфраструктури та забезпеченням стабільної роботи дорожньо-транспортного комплексу столиці. Пріоритетом лишається безпека учасників руху, тому місто вживає заходів для зниження швидкості та мінімізації аварійності.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що швидкість електромобіля безпосередньо впливає не лише на час у дорозі, а й на запас ходу.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
КиївАвто
Місце для вашої реклами
