0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Коли вигідно купувати квитки Укрзалізниці

Особисті фінанси
Коли вигідно купувати квитки Укрзалізниці
Коли вигідно купувати квитки Укрзалізниці
Знижки на квитки поширюються на швидкісні поїзди Інтерсіті+ та Інтерсіті у внутрішньому сполученні.
Вартість квитка знижуються в залежності від дня тижня, типу поїзду і від класу:
  • вівторок — квитки на Інтерсіті+ для 1-го класу — 15%, для квитків на Інтерсіті — 10% для обох класів;
  • середа — квитки на Інтерсіті+ для 1-го класу — 10%, для квитків на Інтерсіті —10% для обох класів;
  • четвер — квитки на Інтерсіті+ для 2-го класу — 10%;
  • субота — квитки на Інтерсіті+ для обох класів — 10%.
Крім того пасажири можуть отримати додаткову знижку. Купуючи квитки на Інтерсіті + одразу туди та зворотньо, можна зекономити ще 10%. Пропозиція поширюється на 2 класи.

Квитки на міжнародні рейси

Квиток на прямий потяг Київ — Перемишль коштує 1950 гривень.
Якщо ж взяти квитки на потяг Київ — Тернопіль (454 гривні) та Тернопіль — Перемишль (1068 гривень), можна зекономить 428 гривень.
До цього Finance.ua зазначав, що «Укрзалізниця» збільшує кількість рейсів до Яремче наприкінці березня та на початку квітня.
Також пасажирам потягів варто знати: Укрзалізниця повертає частину вартості квитків. При цьому важливо розуміти правила і терміни таких повернень. Розповідаємо, як повернути квитки на внутрішні напрямки.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Місце для вашої реклами
