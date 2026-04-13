Коли вигідно купувати квитки Укрзалізниці Сьогодні 14:14 — Особисті фінанси

Коли вигідно купувати квитки Укрзалізниці

Знижки на квитки поширюються на швидкісні поїзди Інтерсіті+ та Інтерсіті у внутрішньому сполученні.

Про це йдеться в публікації elza. travels в Instagram

Вартість квитка знижуються в залежності від дня тижня, типу поїзду і від класу:

вівторок — квитки на Інтерсіті+ для 1-го класу — 15%, для квитків на Інтерсіті — 10% для обох класів;

середа — квитки на Інтерсіті+ для 1-го класу — 10%, для квитків на Інтерсіті —10% для обох класів;

четвер — квитки на Інтерсіті+ для 2-го класу — 10%;

субота — квитки на Інтерсіті+ для обох класів — 10%.

Крім того пасажири можуть отримати додаткову знижку. Купуючи квитки на Інтерсіті + одразу туди та зворотньо, можна зекономити ще 10%. Пропозиція поширюється на 2 класи.

Квитки на міжнародні рейси

Квиток на прямий потяг Київ — Перемишль коштує 1950 гривень.

Якщо ж взяти квитки на потяг Київ — Тернопіль (454 гривні) та Тернопіль — Перемишль (1068 гривень), можна зекономить 428 гривень.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.