Коли вигідно купувати квитки Укрзалізниці
Знижки на квитки поширюються на швидкісні поїзди Інтерсіті+ та Інтерсіті у внутрішньому сполученні.
Про це йдеться в публікації elza. travels в Instagram.
Вартість квитка знижуються в залежності від дня тижня, типу поїзду і від класу:
- вівторок — квитки на Інтерсіті+ для 1-го класу — 15%, для квитків на Інтерсіті — 10% для обох класів;
- середа — квитки на Інтерсіті+ для 1-го класу — 10%, для квитків на Інтерсіті —10% для обох класів;
- четвер — квитки на Інтерсіті+ для 2-го класу — 10%;
- субота — квитки на Інтерсіті+ для обох класів — 10%.
Крім того пасажири можуть отримати додаткову знижку. Купуючи квитки на Інтерсіті + одразу туди та зворотньо, можна зекономити ще 10%. Пропозиція поширюється на 2 класи.
Квитки на міжнародні рейси
Квиток на прямий потяг Київ — Перемишль коштує 1950 гривень.
Якщо ж взяти квитки на потяг Київ — Тернопіль (454 гривні) та Тернопіль — Перемишль (1068 гривень), можна зекономить 428 гривень.
До цього Finance.ua зазначав, що «Укрзалізниця» збільшує кількість рейсів до Яремче наприкінці березня та на початку квітня.
Також пасажирам потягів варто знати: Укрзалізниця повертає частину вартості квитків. При цьому важливо розуміти правила і терміни таких повернень. Розповідаємо, як повернути квитки на внутрішні напрямки.
