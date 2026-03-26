Укрзалізниця запускає додаткові поїзди в Карпати

«Укрзалізниця» збільшує кількість рейсів до Яремче наприкінці березня та на початку квітня.

Про це повідомила пресслужба компанії.

«У зв’язку зі зростанням пасажиропотоку наприкінці березня та на початку квітня Укрзалізниця призначає низку додаткових поїздів, щоб кожен пасажир зміг зручно спланувати свою подорож», — сказано в повідомленні.

В «Укрзалізниці» зазначили, що ці рейси призначені за рахунок обертів нічних поїздів.

«Такий підхід дозволяє ефективно використовувати наявний рухомий склад і не залучати дефіцитні вагони», — пояснили в компанії.

Графік додаткових рейсів

29 березня курсуватимуть:

поїзд № 220/219 Київ — Дніпро;

поїзд № 289/290 Київ — Львів;

поїзд № 168/167 Львів — Одеса.

30 та 31 березня курсуватиме:

поїзд № 243/244 Київ — Львів (з відправленням з обох міст).

У складі додаткових поїздів курсуватимуть спальні вагони, адаптовані для перевезення пасажирів у форматі сидячих місць.

Подовження маршруту до Яремче

Із 2 квітня маршрут поїзда № 207/208—177/178 Київ — Івано-Франківськ подовжать до станції Яремче.

Розклад руху:

відправлення з Києва о 22:00, прибуття до Яремче о 08:30;

відправлення з Яремче о 09:00, прибуття до Києва о 19:54.

Поїзд курсуватиме щоденно, окрім 5, 6, 7, 20, 21 та 22 квітня у зв’язку з проведенням колійних робіт.

Пересадки до гірських напрямків

Для пасажирів, які планують подорож далі у гори до Микуличина, Татарова та Ворохти, організовано зручні пересадки.

Призначено регіональний поїзд № 812/811 Яремче — Ворохта, розклад якого узгоджено з поїздом Київ — Яремче.

Розклад руху:

відправлення з Яремче о 08:50, прибуття до Ворохти о 09:24;

зворотно: відправлення з Ворохти о 07:32, прибуття до Яремче о 08:10.

Поїзди курсуватимуть у такі дати: 3−5, 9−12, 19, 27−29 квітня.

