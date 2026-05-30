Хто може отримати одноразову грошову допомогу при призначенні пенсії Сьогодні 13:19 — Особисті фінанси

Деякі українці можуть отримути одноразову грошову допомогу після призначення пенсії. На виплату можуть претендувати не всі пенсіонери, а лише визначені категорії громадян.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Хто має право на одноразову виплату

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», одноразову допомогу можуть отримати громадяни, які працювали у закладах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

Розмір виплати дорівнює 10 місячним пенсіям, обчисленим на день її призначення.

Щоб отримати допомогу, необхідно відповідати певним умовам:

у день досягнення пенсійного віку працювати у державному або комунальному закладі;

займати посаду, включену до Переліку посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років;

мати необхідний страховий стаж — 35 років для чоловіків і 30 років для жінок;

до моменту звернення ще не отримувати жодної пенсії.

Якщо усі ці умови підтверджені, тоді грошову допомогу призначать відповідно до пункту 7−1 Прикінцевих положень закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

До цього Finance.ua зазначав, що в Україні затвердили показники середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсій. Середній рівень зарплат для розрахунку пенсійних виплат зріс до 23 218 гривень.

Також із 1 червня в Україні стартує новий етап перерахунку пенсій. Пенсійний фонд України вже оголосив про автоматичне підвищення виплат для трьох категорій громадян. Частина пенсіонерів зможе отримати від 100 до 1500 гривень додатково вже найближчим часом.

