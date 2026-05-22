0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нові показники середньої зарплати для обчислення пенсій (інфографіка)

Казна та Політика
95
Нові показники середньої зарплати для обчислення пенсій (інфографіка)
Нові показники середньої зарплати для обчислення пенсій (інфографіка)
Показники середньої заробітної плати використовують під час розрахунку пенсійних виплат та визначення коефіцієнта заробітної плати для призначення пенсії.
То ж в Україні затвердили показники середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсій відповідно до закону про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.
<i>Створено за допомогою АІ</i>
Створено за допомогою АІ
Нагадаємо, за інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), розмір майбутньої пенсії для кожного громадянина буде індивідуальним, оскільки залежить від року виходу на пенсію, набутого стажу та офіційного доходу.
Згідно з правилами пенсійного законодавства, щороку вимоги до кількості страхового стажу зростають. Цьогоріч оформити пенсію за віком можна, маючи такі мінімальні показники щодо стажу:
  1. Для 60 років — щонайменше 33 роки страхового стажу;
  2. Для 63 років — мінімально 23 роки страхового стажу;
  3. Для 65 років — потрібна наявність 15 років страхового стажу.
Місце для вашої реклами
Раніше Finance.ua писав, щоз 1 червня в Україні стартує новий етап перерахунку пенсій. Пенсійний фонд України вже оголосив про автоматичне підвищення виплат для трьох категорій громадян. Частина пенсіонерів зможе отримати від 100 до 1500 гривень додатково вже найближчим часом.
У відео на YouTube-каналі Finance.ua розповідаємо, кому саме перерахують пенсії, як працюватиме механізм автоматичного нарахування та чому деяким українцям, навпаки, можуть виставити вимогу повернути частину виплат державі.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Пенсія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems