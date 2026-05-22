Нові показники середньої зарплати для обчислення пенсій (інфографіка)

Показники середньої заробітної плати використовують під час розрахунку пенсійних виплат та визначення коефіцієнта заробітної плати для призначення пенсії.

То ж в Україні затвердили показники середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсій відповідно до закону про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Створено за допомогою АІ

Нагадаємо, за інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), розмір майбутньої пенсії для кожного громадянина буде індивідуальним, оскільки залежить від року виходу на пенсію, набутого стажу та офіційного доходу.

Згідно з правилами пенсійного законодавства, щороку вимоги до кількості страхового стажу зростають. Цьогоріч оформити пенсію за віком можна, маючи такі мінімальні показники щодо стажу:

Для 60 років — щонайменше 33 роки страхового стажу; Для 63 років — мінімально 23 роки страхового стажу; Для 65 років — потрібна наявність 15 років страхового стажу.

Раніше Finance.ua писав, щоз 1 червня в Україні стартує новий етап перерахунку пенсій. Пенсійний фонд України вже оголосив про автоматичне підвищення виплат для трьох категорій громадян. Частина пенсіонерів зможе отримати від 100 до 1500 гривень додатково вже найближчим часом.

