Львівські ресторани оштрафували на понад 20 млн грн: в чому причина

У Львові з початком літнього сезону побільшало скарг на куріння кальянів у кафе та ресторанів.

Йдеться не лише про приміщення, а й про літні тераси, майданчики та відкриті зони обслуговування. Відтак зросла і кількість штрафів.

понад 20 млн грн. 21 травня Львівська міська рада з посиланням на Держпродспоживслужбу повідомила , що у 2025 році було проведено 531 перевірку у сфері обігу тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет, а з початку 2026-го — сума штрафів сягнула

«За результатами інспекцій бізнес оштрафували більш ніж на 29 млн грн. Від початку 2026 року вже відбулося ще 365 перевірок, а сума штрафів перевищила 20 млн грн», — йдеться у повідомленні.

Згідно з законодавством України, використання кальянів у закладах громадського харчування — під забороною, навіть якщо суміш не містить тютюну.

Штрафи

За порушення антитютюнового законодавства передбачені значні штрафи:

до 30 тис. грн за перше порушення;

до 50 тис. грн — за повторне протягом року.

У міськраді закликали власників закладів дотримуватися вимог закону та відповідально ставитися до здоров’я відвідувачів.





