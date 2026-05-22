Львівські ресторани оштрафували на понад 20 млн грн: в чому причина

Казна та Політика
53
У Львові з початком літнього сезону побільшало скарг на куріння кальянів у кафе та ресторанів.
Йдеться не лише про приміщення, а й про літні тераси, майданчики та відкриті зони обслуговування. Відтак зросла і кількість штрафів.
21 травня Львівська міська рада з посиланням на Держпродспоживслужбу повідомила, що у 2025 році було проведено 531 перевірку у сфері обігу тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет, а з початку 2026-го — сума штрафів сягнула понад 20 млн грн.
«За результатами інспекцій бізнес оштрафували більш ніж на 29 млн грн. Від початку 2026 року вже відбулося ще 365 перевірок, а сума штрафів перевищила 20 млн грн», — йдеться у повідомленні.
Згідно з законодавством України, використання кальянів у закладах громадського харчування — під забороною, навіть якщо суміш не містить тютюну.

Штрафи

За порушення антитютюнового законодавства передбачені значні штрафи:
  • до 30 тис. грн за перше порушення;
  • до 50 тис. грн — за повторне протягом року.
У міськраді закликали власників закладів дотримуватися вимог закону та відповідально ставитися до здоров’я відвідувачів.

За матеріалами:
Zaxid.net
