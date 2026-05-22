Скільки боргів у водоканалів (інфографіка)

У 2025 році 31 водоканал забезпечив високий рівень розрахунків за електроенергію — понад 95%.
Про це пише НКРЕКП за результатами моніторингу діяльності ліцензіатів у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.
Незважаючи на складні умови воєнного стану, значна частина підприємств галузі зберегла належну платіжну дисципліну та продовжила своєчасно виконувати зобов’язання перед енергопостачальниками.
Середньозважений рівень оплати ліцензіатів НКРЕКП за електроенергію, спожиту упродовж 2025 року, становив 87%.
Водночас окремі підприємства забезпечили навіть рівень розрахунків понад 100%, зокрема:
  • КП «Нікопольське ВУВКГ» — 108%;
  • КП «Чернігівводоканал» — 108%;
  • КП «Житомирводоканал» — 107%.
Разом з тим, НКРЕКП відзначає суттєву нерівномірність фінансового стану підприємств сектору. Основна частина заборгованості за електроенергію сконцентрована у кількох великих підприємствах, що працюють у регіонах, які найбільше постраждали внаслідок бойових дій.
Станом на 31 грудня 2025 року загальна заборгованість ліцензіатів за електроенергію становила 10,2 млрд грн.
При цьому 85% боргу сформували два підприємства — КП «Харківводоканал» та КП «Компанія «Вода Донбасу».
Раніше Finance.ua писав, що комунальні витрати залишаються однією з головних статей сімейного бюджету. Нові дані Держстату показують: загальне зростання тарифів поки стримане, але окремі послуги вже відчутно подорожчали. Про це йдеться у відео на YouTube-каналі Finance.ua.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
