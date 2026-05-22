Скільки боргів у водоканалів (інфографіка)

Незважаючи на складні умови воєнного стану, значна частина підприємств галузі зберегла належну платіжну дисципліну та продовжила своєчасно виконувати зобов’язання перед енергопостачальниками.
Середньозважений рівень оплати ліцензіатів НКРЕКП за електроенергію, спожиту упродовж 2025 року, становив 87%.
Водночас окремі підприємства забезпечили навіть рівень розрахунків понад 100%, зокрема:
КП «Нікопольське ВУВКГ» — 108%;
КП «Чернігівводоканал» — 108%;
КП «Житомирводоканал» — 107%.
Разом з тим, НКРЕКП відзначає суттєву нерівномірність фінансового стану підприємств сектору. Основна частина заборгованості за електроенергію сконцентрована у кількох великих підприємствах, що працюють у регіонах, які найбільше постраждали внаслідок бойових дій.
