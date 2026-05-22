З червня стартують ремонти доріг: уряд планує виділити 3,5 млрд грн

З 1 червня на Чернігівщині розпочнуться ремонтні роботи на дорогах. Для відновлення дорожньої інфраструктури в Чернігівській та Київській областях уряд планує виділити 3,5 мільярда гривень із резервного фонду державного бюджету.

Про це йшлося під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського з представниками територіальних громад Чернігівської та Київської областей у Славутичі.

Прем‘єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд планує спрямувати 3,5 мільярда гривень із резервного фонду держбюджету на ремонт місцевих доріг, зокрема у прифронтових громадах. Фінансування передбачене на умовах співфінансування.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зазначив, що ремонтні роботи на території Чернігівської та Київської областей стартують уже 1 червня.

Раніше Finance.ua писав , Уряд спрямував на ремонт автошляхів у прифронтових Сумській і Харківській областях, а також на Полтавщині понад 700 млн грн. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. «Це важливі логістичні дороги, якими рухається військова техніка, гуманітарні вантажі, якими евакуюють людей. Під час поїздок прифронтовими регіонами ми бачимо, як працює бізнес попри постійні обстріли, люди тримаються, громади відновлюються. Тому безперебійна логістика життєво важлива у цих регіонах», — наголосила очільниця Уряду.

