Уряд виділив 700 млн грн на ремонт доріг у прифронтових областях Сьогодні 07:34 — Казна та Політика

Уряд спрямував на ремонт автошляхів у прифронтових Сумській і Харківській областях, а також на Полтавщині понад 700 млн грн.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Це важливі логістичні дороги, якими рухається військова техніка, гуманітарні вантажі, якими евакуюють людей. Під час поїздок прифронтовими регіонами ми бачимо як працює бізнес попри постійні обстріли, люди тримаються, громади відновлюються. Тому безперебійна логістика життєво важлива у цих регіонах», — наголосила очільниця Уряду.

Нагадаємо, влітку група Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та Європейська комісія на Конференції з відновлення України (URC2025) в Римі оголосили про новий пакет фінансування для України на суму 600 млн євро. Пакет допомоги включає фінансування:

критично важливої енергетичної та транспортної інфраструктури;

підтримку відновлення малих та середніх підприємств України та приватного сектору.

Агентству відновлення у проєкті державного бюджету на 2026 рік передбачено 12,8 млрд грн на утримання доріг, що критично недостатньо, заявляв раніше віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

«У бюджеті на 2026 рік Агенції відновлення передбачено 12,8 млрд грн на утримання автомобільних доріг загального користування. Хочу наголосити, що ця сума є критично недостатньою. Сьогодні для нормального функціонування дорожньої галузі нам потрібно у п’ять-шість разів більше коштів», — сказав Кулеба.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.