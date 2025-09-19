0 800 307 555
Треба в 5−6 разів більше: Кулеба — про недостатнє фінансування доріг у проєкті бюджету-2026

Казна та Політика
7
Агентству відновлення у проєкті державного бюджету на 2026 рік передбачено 12,8 млрд грн на утримання доріг, що критично недостатньо.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час години запитань до уряду.
«У бюджеті на 2026 рік Агенції відновлення передбачено 12,8 млрд грн на утримання автомобільних доріг загального користування. Хочу наголосити, що ця сума є критично недостатньою. Сьогодні для нормального функціонування дорожньої галузі нам потрібно у п’ять-шість разів більше коштів», — сказав Кулеба.
За його словами, сьогодні утримання автодоріг у належному стані є не лише питанням забезпечення логістичних потреб.
Автошляхи активно використовуються для евакуації, для роботи екстрених служб, для довезення дітей до шкіл, а вразливих категорій населення — до лікарень.
«Ми не можемо допустити, щоб дороги стали слабкою ланкою нашої оборони, нашої економіки. Тому нам потрібні спільні з Радою рішення, щоб закрити цю потребу», — додав віцепрем’єр-міністр.
За матеріалами:
Економічна Правда
