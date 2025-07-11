ЄС виділяє 600 мільйонів євро на відновлення енергетики, доріг та бізнесу в Україні — Finance.ua

ЄС виділяє 600 мільйонів євро на відновлення енергетики, доріг та бізнесу в Україні Сьогодні 11:32 — Казна та Політика

ЄС виділяє 600 мільйонів євро на відновлення енергетики, доріг та бізнесу в Україні

Група Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та Європейська комісія на Конференції з відновлення України (URC2025) в Римі оголосили про новий пакет фінансування для України на суму 600 млн євро.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна.

Як заявила президентка ЄІБ Надія Кальвіньо, ці угоди відображають силу відданості ЄС Україні та рішучість реагувати на найнагальніші потреби.

Більшість фінансування здійснюється у формі позик ЄІБ, які підкріплені гарантіями ЄС.

Пакет допомоги включає фінансування:

критично важливої енергетичної та транспортної інфраструктури;

підтримку відновлення малих та середніх підприємств України та приватного сектору.

«Укргідроенерго» отримає кредит у розмірі 120 млн євро на реконструкцію трьох стратегічних гідроелектростанцій — Канівської, Кременчуцької та Дніпровської.

Частина пакету, що стосується централізованого теплопостачання, включає два кредити ЄІБ на загальну суму 100 млн євро. Кредити по 50 млн євро кожен надано українським банкам Укргазбанк та Ощадбанк

Агентство відновлення отримає кредиту ЄІБ у розмірі 134 млн євро, ці кошти будуть направлені на ремонт мостів та доріг, включаючи автомагістраль М 06 , що з’єднує Київ з угорським кордоном, а покращення прикордонної інфраструктури зміцнить «Смуги солідарності» ЄС.

Компонент пакету допомоги для малих та середніх підприємств включає три нові кредити ЄІБ:

100 млн євро — Укрексімбанку;

70 млн євро — Укргазбанку;

60 млн євро — банку «Львів».

Крім того, ЄІБ надає гарантії, підтримані ЄС, чотирьом українським кредиторам:

Укргазбанку;

банку «Львів»;

Кредобанку — дочірній компанії польського PKO Polski Bank;

українському підрозділу Піреус Банку.

«За кожною інвестицією стоїть цілком реальна мета — допомогти громадам відбудуватися, зберегти тепло у будинках та створити можливості для українського бізнесу», — сказала віце-президент ЄІБ Тереза Червінська, яка контролює діяльність банку в Україні.

Щоб допомогти українському уряду перетворити свої пріоритети відновлення на реальні інвестиції, ЄІБ запустив Ukraine FIRST (Ukraine Facility for Infrastructure Reconstruction, Український фонд реконструкції інфраструктури) — нову програму підготовки проєктів, розроблену спільно з ЄБРР та Європейською комісією.

Ця ініціатива з бюджетом в 30 млн євро (20 млн євро з пакета підтримки ЄС Ukraine Facility та ще по 5 млн євро від ЄІБ та ЄБРР) підтримуватиме техніко-економічні обґрунтування, технічні оцінки та планування закупівель, що дозволить швидше та краще підготувати інфраструктурні проєкти.

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