Результати діяльності металургійної галузі України за 8 міс. (інфографіка) Сьогодні 21:33 — Казна та Політика Результати діяльності металургійної галузі України за 8 міс. (інфографіка)

За даними ОП «Укрметалургпром», в січні-серпні 2026 року вироблено:

чавуну 4,35 млн т (85,2% відносно січня-серпня 2025 р.);

сталі 4,30 млн т (87,5%);

прокату 3,59 млн т (84,4%).