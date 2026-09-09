Результати діяльності металургійної галузі України за 8 міс. (інфографіка)
- чавуну 4,35 млн т (85,2% відносно січня-серпня 2025 р.);
- сталі 4,30 млн т (87,5%);
- прокату 3,59 млн т (84,4%).
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