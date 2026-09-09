Як зріс товарообіг за 8 місяців 2026 року (інфографіка)
Експортували з України найбільше до
- Польщі — на понад $3,2 млрд,
- Туреччини — на майже $2,1 млрд,
- Німеччини — на понад $1,7 млрд
- машини, устаткування та транспорт — понад $29,9 млрдпри митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено майже 168,1 млрд грн, що складає майже 29% надходжень митних платежів;
- паливно-енергетичні — понад $9,5 млрдпри митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено майже 197,0 млрд грн, що складає майже 34% надходжень митних платежів;
- продукція хімічної промисловості — понад $9 млрдпри митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено майже 74,9 млрд грн, що складає майже 13% надходжень митних платежів.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари — понад $15,4 млрд
- метали та вироби з них — майже $2,7 млрд
- машини, устаткування та транспорт — майже $2,4 млрд.
Результати діяльності металургійної галузі України за 8 міс. (інфографіка)
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