Як зріс товарообіг за 8 місяців 2026 року (інфографіка) Сьогодні 21:00 — Казна та Політика Як зріс товарообіг за 8 місяців 2026 року (інфографіка)

Протягом січня-серпня 2026 року в Україну імпортували товарів на суму майже $66,3 млрд, а експортували — на понад $26,6 млрд.

При цьому оподаткований імпорт склав $46,8 млрд, що становить 71% загальних обсягів імпортованих товарів.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні-серпні 2026 року склало 0,60 дол. США/кг.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — понад $19,6 млрд, Польща — майже $6,3 млрд, Німеччина — майже $4,4 млрд.

Експортували з України найбільше до

Польщі — на понад $3,2 млрд,

Туреччини — на майже $2,1 млрд,

Німеччини — на понад $1,7 млрд

У загальних обсягах ввезених у січні-серпні 2026 року товарів понад 73% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — понад $29,9 млрдпри митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено майже 168,1 млрд грн, що складає майже 29% надходжень митних платежів;

паливно-енергетичні — понад $9,5 млрдпри митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено майже 197,0 млрд грн, що складає майже 34% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості — понад $9 млрдпри митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено майже 74,9 млрд грн, що складає майже 13% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — понад $15,4 млрд

метали та вироби з них — майже $2,7 млрд

машини, устаткування та транспорт — майже $2,4 млрд.