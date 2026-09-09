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Як зріс товарообіг за 8 місяців 2026 року (інфографіка)

Казна та Політика
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Як зріс товарообіг за 8 місяців 2026 року (інфографіка)
Як зріс товарообіг за 8 місяців 2026 року (інфографіка)
Протягом січня-серпня 2026 року в Україну імпортували товарів на суму майже $66,3 млрд, а експортували — на понад $26,6 млрд.
При цьому оподаткований імпорт склав $46,8 млрд, що становить 71% загальних обсягів імпортованих товарів.
Про це повідомляє Державна митна служба.
Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні-серпні 2026 року склало 0,60 дол. США/кг.
Як зріс товарообіг за 8 місяців 2026 року (інфографіка)
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — понад $19,6 млрд, Польща — майже $6,3 млрд, Німеччина — майже $4,4 млрд.

Експортували з України найбільше до

  • Польщі — на понад $3,2 млрд,
  • Туреччини — на майже $2,1 млрд,
  • Німеччини — на понад $1,7 млрд
У загальних обсягах ввезених у січні-серпні 2026 року товарів понад 73% склали такі категорії товарів:
  • машини, устаткування та транспорт — понад $29,9 млрдпри митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено майже 168,1 млрд грн, що складає майже 29% надходжень митних платежів;
  • паливно-енергетичні — понад $9,5 млрдпри митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено майже 197,0 млрд грн, що складає майже 34% надходжень митних платежів;
  • продукція хімічної промисловості — понад $9 млрдпри митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено майже 74,9 млрд грн, що складає майже 13% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

  • продовольчі товари — понад $15,4 млрд
  • метали та вироби з них — майже $2,7 млрд
  • машини, устаткування та транспорт — майже $2,4 млрд.
У січні-серпні 2026 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено майже 1,1 млрд грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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