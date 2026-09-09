ЄС схвалив €3,2 млрд для України на ракети Patriot Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Транш у розмірі €3,2 млрд дозволить Україні ефективніше захищати свій повітряний простір

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітали домовленість держав-членів ЄС щодо надання Україні спеціального регуляторного винятку (дерогації). Він дозволить закуповувати ракети для систем протиповітряної оборони Patriot за кошти європейського кредиту на €90 млрд.

Про це йдеться в заяві на сайті Єврокомісії у вівторок, 8 вересня.

«Разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте я вітаю угоду держав-членів щодо винятку для України, який дозволить купувати критично важливу продукцію для систем протиповітряної оборони Patriot», — заявила фон дер Ляєн.

€3,2 млрд на потреби ППО

За словами фон дер Ляєн, транш у розмірі €3,2 млрд дозволить Україні ефективніше захищати свій повітряний простір від невибіркових атак з боку росії.

Очільниця Єврокомісії нагадала, що ці кошти виділяються додатково до €8,4 млрд євро, які вже були перераховані в межах кредиту на підтримку України (Ukraine Support Loan), у тому числі на потреби ППО.

«Ми продовжуватимемо працювати пліч-о-пліч, щоб підтримувати Україну та зміцнювати оборонний потенціал Європи», — резюмувала фон дер Ляєн.

Раніше стало відомо, що Єврокомісія отримала новий платіжний запит від України, який має покрити її потреби у протиповітряній обороні, включаючи зенітні системи Patriot.

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