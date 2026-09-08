Митники в цьому році вилучили товарів і валюти на 509 млн грн

Кількість виявлених правопорушень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилась на 17%.
Що вилучили митники
У 3 104 справах про порушення митних правил тимчасово вилучили предмети правопорушень на 509 млн грн. Зокрема:
промислових товарів на 354 млн грн;
продовольчих товарів на 91 млн грн;
транспортних засобів на понад 59 млн грн;
валюти на 6 млн грн.
У 732 справах про порушення митних правил митниці застосували адміністративне стягнення у вигляді штрафів на загальну суму 31 млн грн. До державного бюджету стягнули 39 млн грн з урахуванням справ, розглянутих за попередні періоди.
Скільки справ передали до суду
Митниці передали на розгляд до суду 4 651 справу про порушення митних правил на суму понад 2 млрд грн.
За результатами розгляду справ судами, зокрема заведених у попередні періоди, накладено стягнення у вигляді конфіскації товарів та штрафів на суму 10 млрд грн.