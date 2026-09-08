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Митники в цьому році вилучили товарів і валюти на 509 млн грн

Казна та Політика
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За вісім місяців 2026 року митні органи виявили 7 524 порушення митних правил. Загальна вартість предметів правопорушень становила 2,9 млрд грн.
Про це повідомила Державна митна служба.
Кількість виявлених правопорушень зросла на 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Кількість виявлених правопорушень зросла на 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року., customs.gov.ua
Кількість виявлених правопорушень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилась на 17%.

Що вилучили митники

У 3 104 справах про порушення митних правил тимчасово вилучили предмети правопорушень на 509 млн грн. Зокрема:
  • промислових товарів на 354 млн грн;
  • продовольчих товарів на 91 млн грн;
  • транспортних засобів на понад 59 млн грн;
  • валюти на 6 млн грн.
У 732 справах про порушення митних правил митниці застосували адміністративне стягнення у вигляді штрафів на загальну суму 31 млн грн. До державного бюджету стягнули 39 млн грн з урахуванням справ, розглянутих за попередні періоди.

Скільки справ передали до суду

Митниці передали на розгляд до суду 4 651 справу про порушення митних правил на суму понад 2 млрд грн.
За результатами розгляду справ судами, зокрема заведених у попередні періоди, накладено стягнення у вигляді конфіскації товарів та штрафів на суму 10 млрд грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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