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Міжнародні резерви України за серпень скоротилися до $48,7 млрд

Казна та Політика
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Міжнародні резерви України за серпень скоротилися до $48,7 млрд
Міжнародні резерви України за серпень скоротилися до $48,7 млрд
Міжнародні резерви України станом на 1 вересня 2026 року, за попередніми даними, становили 48 662,2 млн дол.
У серпні вони зменшилися на 5,0%.
Як повідомили у НБУ, така динаміка зумовлювалася скороченням обсягів міжнародної фінансової допомоги за збереження обсягів валютних інтервенцій на рівні, близькому до липневого, передає УНН.
Як відзначили у Нацбанку, поточний обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.
Загалом динаміку міжнародних резервів у серпні 2026 року визначала низка чинників:
  • по-перше, операції Національного банку на валютному ринку України;
Відповідно до балансових даних НБУ в серпні продав на валютному ринку 4 850,7 млн дол. США і купив 0,5 млн дол. США. Чистий продаж валюти становив 4 850,2 млн дол. США.
  • по-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу;
На валютні рахунки уряду в Національному банку в серпні надійшло 927,3 млн дол. США, у тому числі: 894,0 млн дол. США — через рахунки Світового банку; 33,3 млн дол. США — від інших інвесторів.
Крім того, міжнародні резерви збільшилися на 1,63 млрд дол. США завдяки тому, що уряд конвертував у гривню відповідну суму з коштів, які Україна раніше отримала від Європейського Союзу в межах оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan. Ці кошти при надходженні не зараховуються до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання.
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Водночас у разі їх продажу урядом Національному банку за гривню для подальшого використання за призначенням на відповідну суму збільшуються міжнародні резерви.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 721,8 млн дол. США, у тому числі:
  • 357,9 млн дол. США — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
  • 288,7 млн дол. США — обслуговування ОЗДП;
  • 16,9 млн дол. США — обслуговування валютних ОВДП;
  • 58,3 млн дол. США — сплата іншим кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 285,2 млн дол. США.
  • по-третє, переоцінка фінансових інструментів (у результаті зміни ринкової вартості та курсів валют) та вплив інших чинників.
У серпні внаслідок переоцінки фінансових інструментів та впливу інших чинників міжнародні резерви збільшилися на 752,0 млн дол. США.
За матеріалами:
Finance.ua
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