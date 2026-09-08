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Уряд відклав частину бюджетних видатків на грудень — нардеп

Казна та Політика
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В уряді ухвалено рішення про відкладення більшої частини незахищених видатків на грудень
В уряді ухвалено рішення про відкладення більшої частини незахищених видатків на грудень
Уряд ухвалив рішення перенести більшу частину незахищених видатків державного бюджету на грудень. Це пов’язано із затримками у фінансуванні, спричиненими невиконанням Україною міжнародних зобов’язань у Верховній Раді.
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
«В уряді ухвалено рішення про відкладення більшої частини незахищених видатків на грудень. Таке рішення викликано затримками у фінансуванні внаслідок зриву у Верховній Раді міжнародних зобовʼязань України», — написав він у своєму Telegram-каналі.

Які видатки перенесли

Незахищеними вважаються всі видатки, які не підпадають під ст. 55 Бюджетного кодексу. Насамперед це капітальні видатки: ремонт, реконструкція, будівництво тощо.
Натомість захищеними видатками вважаються соцзабезпечення, зарплати держслужбовців, придбання медикаментів та харчів, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, виплати місцевим бюджетам.
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Які видатки залишаться профінансованими

Також не постраждає робота освітніх установ, видатки на дослідження та науково-технічну діяльність, а держава продовжить виплачувати борги та відсотки.
Крім того, захищеними є видатки на обороноздатність за кошт резервного фонду держбюджету та розвідувальна діяльність.
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Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Україні зараз бракує близько 49,5 млрд євро для фінансування державних потреб. При цьому частина коштів — 26 млрд євро — це зовнішнє фінансування, на яке країна вже розраховувала, але досі не отримала. Ще 23,5 млрд євро наразі взагалі не мають підтверджених джерел покриття.
За представленими на засіданні розрахунками, найбільша частина потреб припадає на оборону — 133 млрд євро. При цьому з 2022 року вартість війни щороку зростає приблизно на 15−16 млрд доларів. У 2027 році вона може сягнути 153 млрд євро. Серед інших видатків:
  • 10 млрд євро — на соціальну сферу,
  • по 6,1 млрд євро — на освіту та медицину,
  • 2,4 млрд євро — на утримання державного сектору,
  • 11,2 млрд євро — на обслуговування зовнішнього боргу.
За матеріалами:
Економічна Правда
БюджетКабмінГетманцев
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