«Клуб білого бізнесу» зріс до рекорду: понад 9 тис. платників з високим рівнем податкової довіри Сьогодні 10:00 — Казна та Політика

«Клуб білого бізнесу» зріс до рекорду: понад 9 тис. платників з високим рівнем податкової довіри

9706 суб’єктів господарювання увійшли до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства станом на серпень 2026 року.

Про це повідомляє ДПС

До восьмого сформованого Переліку увійшла найбільша кількість платників за весь період його формування.

Починаючи з серпня 2025 року — зростання майже на 36%.

За січень — червень 2026 року платники податків, включені до Переліку, сплатили до зведеного бюджету 192,7 млрд грн податків. Це — 16,23% загального обсягу податкових надходжень.

До Переліку включено:

9132 юридичні особи, у тому числі:

5 068 — юридичних осіб на загальній системі оподаткування;

484 — резиденти Дія. City;

1 707 — юридичних осіб — платників єдиного податку ІІІ групи;

1 873 — юридичних особи — платники єдиного податку IV групи;

574 ФОП, у тому числі:

73 — ФОП на загальній системі оподаткування;

501 — ФОП — платник єдиного податку ІІІ групи.

Затверджений Перелік буде оприлюднено 18.09.2026 на вебпорталі ДПС у розділі « Платники з переліку ».

Усім платникам податків, які включені до Переліку, 1 вересня направлено відповідні повідомлення в електронний кабінет.

Платник податків, який не бажає оприлюднення інформації про нього, може подати до ДПС відповідне повідомлення в електронній формі засобами електронного зв’язку.

Раніше йшлося , що зміни до Податкового кодексу стимулювали зростання кількості учасників Переліку платників з високим рівнем податкової довіри. Станом на початок лютого 2026 року до так званого «Клубу білого бізнесу» входять 8991 платник податків.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Нагадаємо, що дає участь у «Клубі»

У липні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства» — відомий як закон про «Клуб білого бізнесу».Закон передбачає створення окремого Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які отримують низку переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану. Наприклад:

мораторій на певні види документальних перевірок;

скорочення термінів камеральних та документальних перевірок при отриманні бюджетного відшкодування ПДВ;

закріплення за платником комплаєнс-менеджера для оперативного розв’язання питань.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.