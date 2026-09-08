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«Клуб білого бізнесу» зріс до рекорду: понад 9 тис. платників з високим рівнем податкової довіри

Казна та Політика
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«Клуб білого бізнесу» зріс до рекорду: понад 9 тис. платників з високим рівнем податкової довіри
«Клуб білого бізнесу» зріс до рекорду: понад 9 тис. платників з високим рівнем податкової довіри
9706 суб’єктів господарювання увійшли до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства станом на серпень 2026 року.
Про це повідомляє ДПС.
До восьмого сформованого Переліку увійшла найбільша кількість платників за весь період його формування.
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Починаючи з серпня 2025 року — зростання майже на 36%.
За січень — червень 2026 року платники податків, включені до Переліку, сплатили до зведеного бюджету 192,7 млрд грн податків. Це — 16,23% загального обсягу податкових надходжень.
До Переліку включено:
9132 юридичні особи, у тому числі:
  • 5 068 — юридичних осіб на загальній системі оподаткування;
  • 484 — резиденти Дія. City;
  • 1 707 — юридичних осіб — платників єдиного податку ІІІ групи;
  • 1 873 — юридичних особи — платники єдиного податку IV групи;
  • 574 ФОП, у тому числі:
  • 73 — ФОП на загальній системі оподаткування;
  • 501 — ФОП — платник єдиного податку ІІІ групи.
Затверджений Перелік буде оприлюднено 18.09.2026 на вебпорталі ДПС у розділі «Платники з переліку».
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Усім платникам податків, які включені до Переліку, 1 вересня направлено відповідні повідомлення в електронний кабінет.
Платник податків, який не бажає оприлюднення інформації про нього, може подати до ДПС відповідне повідомлення в електронній формі засобами електронного зв’язку.
Раніше йшлося, що зміни до Податкового кодексу стимулювали зростання кількості учасників Переліку платників з високим рівнем податкової довіри. Станом на початок лютого 2026 року до так званого «Клубу білого бізнесу» входять 8991 платник податків.
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Нагадаємо, що дає участь у «Клубі»
У липні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства» — відомий як закон про «Клуб білого бізнесу».Закон передбачає створення окремого Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які отримують низку переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану. Наприклад:
  • мораторій на певні види документальних перевірок;
  • скорочення термінів камеральних та документальних перевірок при отриманні бюджетного відшкодування ПДВ;
  • закріплення за платником комплаєнс-менеджера для оперативного розв’язання питань.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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