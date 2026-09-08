«Клуб білого бізнесу» зріс до рекорду: понад 9 тис. платників з високим рівнем податкової довіри

Усім платникам податків, які включені до Переліку, 1 вересня направлено відповідні повідомлення в електронний кабінет.
Платник податків, який не бажає оприлюднення інформації про нього, може подати до ДПС відповідне повідомлення в електронній формі засобами електронного зв’язку.
Раніше йшлося, що зміни до Податкового кодексу стимулювали зростання кількості учасників Переліку платників з високим рівнем податкової довіри. Станом на початок лютого 2026 року до так званого «Клубу білого бізнесу» входять 8991 платник податків.
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Нагадаємо, що дає участь у «Клубі»
У липні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства» — відомий як закон про «Клуб білого бізнесу».Закон передбачає створення окремого Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які отримують низку переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану. Наприклад:
мораторій на певні види документальних перевірок;
скорочення термінів камеральних та документальних перевірок при отриманні бюджетного відшкодування ПДВ;
закріплення за платником комплаєнс-менеджера для оперативного розв’язання питань.