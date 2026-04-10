«Клуб білого бізнесу» значно розширився — Гетманцев

Зміни до Податкового кодексу стимулювали зростання кількості учасників Переліку платників з високим рівнем податкової довіри. Станом на початок лютого 2026 року до так званого «Клубу білого бізнесу» входять 8991 платник податків.
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.
Порівняно з попереднім оновленням, список зріс на 1353 учасники. Наразі до нього включено:
  • 8410 юридичних осіб;
  • 581 фізична особа-підприємець (ФОП).
Станом на початок лютого 2026 року до так званого «Клубу білого бізнесу» входять 8991 платник податків, Інфографіка: Данило Гетманцев

Розподіл за системами оподаткування та галузями

Учасники «Клубу» представляють практично всі сектори економіки (19 секцій КВЕД). За словами Гетманцева, критерії дозволяють долучитися до Переліку представникам будь-якої галузі чи форми власності.
Поточний розподіл за моделями оподаткування виглядає так:
  • загальна система: 4789 платників;
  • спрощена система: 3751 платник;
  • резиденти «Дія.City»: 451 платник.
Залежно від системи оподаткування, у Переліку перебувають 4789 платників загальної системи, 3751 платник спрощеної системи та 451 платник «Дія.City», Інфографіка: Данило Гетманцев

Що дає участь у «Клубі»

У липні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства» — відомий як закон про «Клуб білого бізнесу».
Закон передбачає створення окремого Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які отримують низку переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану. Наприклад:
  • мораторій на певні види документальних перевірок;
  • скорочення термінів камеральних та документальних перевірок при отриманні бюджетного відшкодування ПДВ;
  • закріплення за платником комплаєнс-менеджера для оперативного розв’язання питань.
За матеріалами:
Finance.ua
