Україна отримала майже мільярд із «заморожених» коштів рф Сьогодні 15:49 — Казна та Політика

Україна отримала останній транш від Великої Британії обсягом 752 млн фунтів стерлінгів (близько 1 млрд доларів США) у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

Кошти буде спрямовано на посилення української обороноздатності.

«Вдячний Уряду Великої Британії за послідовну й рішучу підтримку України у протидії російській агресії вже п’ятий рік повномасштабної війни. Надане фінансування має цільове призначення та буде спрямовано на забезпечення пріоритетних потреб сектору безпеки й оборони», — наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Що відомо про ці кошти

Нагадаємо, 1 березня 2025 року Марченко та Канцлерка казначейства Великобританії Рейчел Рівз підписали Угоду про надання Україні 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько 3 млрд доларів США) на оборонні потреби.

Перші два транші загальним обсягом 1,5 млрд фунтів стерлінгів Україна отримала в березні та квітні 2025 року.

Кошти є частиною механізму ERA країн G7 загальним обсягом 50 млрд доларів США. Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів. Фінансування надається на 30 років.

