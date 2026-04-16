0 800 307 555
Україна отримала майже мільярд із «заморожених» коштів рф

Казна та Політика
Британський прапор і гроші
Британський прапор і гроші
Україна отримала останній транш від Великої Британії обсягом 752 млн фунтів стерлінгів (близько 1 млрд доларів США) у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).
Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.
Кошти буде спрямовано на посилення української обороноздатності.
«Вдячний Уряду Великої Британії за послідовну й рішучу підтримку України у протидії російській агресії вже п’ятий рік повномасштабної війни. Надане фінансування має цільове призначення та буде спрямовано на забезпечення пріоритетних потреб сектору безпеки й оборони», — наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Що відомо про ці кошти

Нагадаємо, 1 березня 2025 року Марченко та Канцлерка казначейства Великобританії Рейчел Рівз підписали Угоду про надання Україні 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько 3 млрд доларів США) на оборонні потреби.
Перші два транші загальним обсягом 1,5 млрд фунтів стерлінгів Україна отримала в березні та квітні 2025 року.
Кошти є частиною механізму ERA країн G7 загальним обсягом 50 млрд доларів США. Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів. Фінансування надається на 30 років.
Раніше ми повідомляли, що за словами президента України Володимира Зеленського, володимир путін веде активну боротьбу за російські заморожені активи, розміщені в європейських країнах.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Також за темою
