У Мінфіні розповіли, коли Україна зможе отримати гроші від МВФ

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів за результатами зустрічей на полях Весняних зборів МВФ і Світового банку

Зокрема, зустрічі пройшли з командами Світового банку, МВФ та Міністерства фінансів США.

Програма МВФ

Програма на 2026−2029 роки обсягом 8,1 млрд доларів визначає ключові напрями реформ, зокрема зміцнення фіскальних інституцій, антикорупційної системи та економічну інтеграцію з ЄС.

Перший перегляд програми відбудеться у червні 2026 року. У разі позитивного рішення Україна отримає 686 млн доларів (503 млн СПЗ).

Україна підтвердила готовність виконувати взяті зобов’язання для забезпечення макрофінансової стабільності.

Співпраця зі Світовим банком

Із 2022 року через механізми Світового банку Україна залучила понад 71 млрд доларів, з яких понад 41 млрд — безповоротні гранти.

У 2025 році в межах співпраці реалізовано 27 проєктів на загальну суму 34,5 млрд доларів і підписано 13 нових угод. Портфель нових проєктів перевищив 1,1 млрд доларів і включає фінансування відновлення інфраструктури, зокрема доріг і мостів.

На 2026 рік пріоритетом визначено залучення ресурсів для підтримки бюджетної стійкості, а також реалізацію реформ у межах програми Development Policy Operation (DPO).

Переговори зі США

За оцінками уряду та МВФ, загальний обсяг фінансових потреб України на 2026−2029 роки становить близько 136,5 млрд доларів. У 2026 році потреба у зовнішньому фінансуванні оцінюється на рівні близько 52 млрд доларів.

Серед основних джерел фінансування названо механізм ERA Loans, інструмент ЄС Ukraine Facility, програму МВФ EFF, а також очікуваний інструмент Ukraine Support Loan від ЄС.

