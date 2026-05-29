В Міноборони готують оновлену реформу ТЦК — деталі Сьогодні 13:00 — Казна та Політика

Міністерство оборони України найближчим часом представить оновлену реформу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

У Верховній Раді наголошують, що зміни мають враховувати потреби воєнного часу та підвищити ефективність використання особового складу ЗСУ.

Про це в ефірі Вечір. LIVE заявив народний депутат Олександр Федієнко.

Реформа ТЦК

Про підготовку нової реформи депутати почули під час зустрічі з міністром оборони Михайлом Федоровим.

«Сьогодні на зустрічі з міністром оборони ми почули те, що незабаром Міністерство оборони представить нам оновлену реформу саме інституції ТЦК», — повідомив Федієнко.

Парламентар наголосив, що будь-які зміни у системі мобілізації мають бути виваженими та не створювати загроз для обороноздатності держави в умовах повномасштабної війни.

Окремо депутат прокоментував питання ефективності використання особового складу у Збройних силах України. За словами Федієнка, важливо не лише забезпечувати мобілізацію, а й правильно розподіляти наявні ресурси.

«Людей в Збройних Силах достатньо, їх треба почати ефективно використовувати», — навів він слова Федорова, зазначивши, що підтримує таку позицію.

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що ТЦК і СП дедалі частіше перетворюються на місця утримання громадян. За його словами, реакція влади на подібні інциденти зазвичай з’являється лише після суспільного розголосу.

Водночас стало відомо, що у ТЦК можуть накладати штрафи за порушення правил військового обліку лише після особистої присутності громадянина. Саме під час візиту до центру комплектування ухвалюється відповідна постанова щодо адміністративного покарання.

Раніше Finance.ua писав , що понад 90% відстрочок від мобілізації в Україні продовжуються автоматично без подання заяв, довідок чи особистого звернення. Це стосується як відстрочок, оформлених через застосунок «Резерв+», так і тих, які раніше отримували через ЦНАП.

Система самостійно перевіряє підстави через державні реєстри, після чого оновлений запис автоматично з’являється в електронному документі користувача. Ті громадяни, чиї дані потребують особистого оновлення, тепер можуть подати заяву на продовження відстрочки через будь-який зручний ЦНАП.

Важливо враховувати, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше не приймають такі заяви від громадян. Це рішення дозволило повністю ліквідувати черги в ТЦК, мінімізувати паперову роботу та зосередити ресурси на пріоритетних завданнях мобілізації.

