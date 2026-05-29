Парламентар наголосив, що будь-які зміни у системі мобілізації мають бути виваженими та не створювати загроз для обороноздатності держави в умовах повномасштабної війни.
Окремо депутат прокоментував питання ефективності використання особового складу у Збройних силах України. За словами Федієнка, важливо не лише забезпечувати мобілізацію, а й правильно розподіляти наявні ресурси.
«Людей в Збройних Силах достатньо, їх треба почати ефективно використовувати», — навів він слова Федорова, зазначивши, що підтримує таку позицію.
Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що ТЦК і СП дедалі частіше перетворюються на місця утримання громадян. За його словами, реакція влади на подібні інциденти зазвичай з’являється лише після суспільного розголосу.
Водночас стало відомо, що у ТЦК можуть накладати штрафи за порушення правил військового обліку лише після особистої присутності громадянина. Саме під час візиту до центру комплектування ухвалюється відповідна постанова щодо адміністративного покарання.
Раніше Finance.ua писав, що понад 90% відстрочок від мобілізації в Україні продовжуються автоматично без подання заяв, довідок чи особистого звернення. Це стосується як відстрочок, оформлених через застосунок «Резерв+», так і тих, які раніше отримували через ЦНАП.
Система самостійно перевіряє підстави через державні реєстри, після чого оновлений запис автоматично з’являється в електронному документі користувача. Ті громадяни, чиї дані потребують особистого оновлення, тепер можуть подати заяву на продовження відстрочки через будь-який зручний ЦНАП.
Важливо враховувати, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше не приймають такі заяви від громадян. Це рішення дозволило повністю ліквідувати черги в ТЦК, мінімізувати паперову роботу та зосередити ресурси на пріоритетних завданнях мобілізації.