Кабмін схвалив новий Митний кодекс: що зміниться для бізнесу та торгівлі з ЄС Сьогодні 09:16 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів схвалив проєкт нового Митного кодексу України. Документ є одним із ключових елементів у межах переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів.

«Проєкт нового Митного кодексу запроваджує єдині з ЄС митні правила, стандарти та сприятиме перетворенню української митниці на безпековий кордон європейського зразка», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Як розробляли новий Митний кодекс

У Мінфіні зазначили, що робота над документом тривала два роки та відбувалася у форматі широкого професійного обговорення.

Під час підготовки законопроєкту врахували результати оцінки Європейської комісії, а також пропозиції бізнесу.

Окремими важливими етапами стали взаємодія з українським бізнесом та європейською стороною. Після направлення документа до Європейської Комісії для оцінки відповідності митному законодавству ЄС було проведено 14 робочих зустрічей з європейськими експертами.

З жовтня 2025 року по березень 2026 року робоча група, до складу якої увійшли 15 представників найбільших бізнес-об'єднань і асоціацій, які впродовж останніх трьох років працюють над покращенням бізнес-клімату та захистом прав бізнесу в Україні, провела понад 60 консультацій.

Значну частину пропозицій учасників було враховано.

Що передбачає новий Митний кодекс

Структура проєкту побудована за логікою європейського митного законодавства. Загалом проєкт нового Митного кодексу налічує 781 статтю.

Серед основних нововведень:

повний перехід на митну термінологію ЄС;

запровадження системи авторизацій;

оновлення митних процедур;

європейський підхід до ухвалення рішень, декларування, митного боргу, гарантій, звільнень від сплати мита тощо.

Новий кодекс також має полегшити інтеграцію українських компаній до європейського ринку, mof.gov.ua

Для забезпечення безперервності бізнес-процесів новий Митний кодекс передбачає, що безстрокові авторизації продовжують діяти, а строкові — діють до завершення строку їх дії або до завершення відповідних операцій.

Зазначені кроки сприятимуть українському бізнесу, який веде зовнішньоекономічну діяльність, завчасно адаптуватися до нових правил, оптимізувати свої логістичні та виробничі процеси і підвищити свою конкурентоспроможність.

Для бізнесу та громадян перехід відбуватиметься без різких змін, mof.gov.ua

«Це нові підходи до митних процедур, авторизацій, гарантій, декларування та звільнення від мита. Для українського бізнесу це означає більш зрозумілі та передбачувані правила, швидшу адаптацію до європейського ринку, спрощення логістики та нові можливості для торгівлі з державами-членами ЄС», — додала прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Водночас, вона зазначила, що для бізнесу та громадян зберігається безперервність процесів: чинні авторизації продовжать діяти, а система «єдиного вікна» працюватиме у звичному режимі.

Наступний етап — подання законопроєкту на розгляд Верховної Ради.

